Astăzi se dispută, deja, a şaptea etapă din fazele preliminare ale întrecerilor de juniori rezervate jucătorilor sub 19, respectiv sub 17 ani. Practic, au mai rămas doar 4 etape de desfăşurat, iar concluziile privind echipele prahovene sunt clare – dintre cele 4 cluburi care au înscrise echipe în întrecere (Petrosport, Petrolul, CSM Ploieşti fac parte din grupa X şi Astra – grupa IX, fiecare cu câte două formaţii, câte una pentru fiecare categorie de vârstă) doar unul are şanse să reprezinte judeţul la “Elită”. Este vorba despre formaţia de juniori A a Petrosportului (foto), elevii lui Iulian Cojocaru fiind neînvinşi, cu doar un singur gol primit în cele 6 etape desfăşurate, aceeaşi grupare continuând parcursul bun de anul trecut, când a jucat la “Elită”, juniori B fiind.

În rest, niciuna dintre celelalte 7 echipe din competiţii nu are şanse reale să mai câştige seria şi implicit să meargă în fazele superioare destinate juniorilor, singura “scuză” având-o Astra, care foloseşte mulţi jucători de 2000 şi 2001 chiar la echipa “satelit” din Liga a III-a, la seniori, şi, implicit se prezintă cu formule “diluate” în întrecerea juniorilor.

Derbiul codaşelor, la Strejnic

Astăzi, în etapa a 7-a, avem parte şi de un “derby de consolare”, judeţean, CSM Ploieşti şi Petrolul urmând să se întâlnească, de la orele 16,00, la juniori A (cele două echipe ploieştene impart ultimele două poziţii!!!), respectiv la orele 18,00, la U 17, pe terenul din Strejnic, şi la această categorie tot CSM-ul fiind “lanterna roşie”.

Clasament, Juniori A, etapa preliminară Under 19, seria 9

1. SC Dinamo Bucureşti 6 6 0 0 68-1 18

2. ASC Daco-Getica Buc. 6 4 1 1 38-7 13

3. FC Metaloglobus Buc. 6 4 0 2 23-10 12

4. AFC Astra 6 2 1 3 15-16 7

5. Liceul T. Sf. Pantelimon 6 1 0 5 5-70 3

6. ACS Pro Team 6 0 0 6 0-45 0

Clasament, Juniori A, etapa preliminară Under 19, seria 10

1. ACS Petrosport Ploieşti 6 6 0 0 23-1 18

2. CS Concordia Chiajna 6 3 1 2 34-9 10

3. LPS Buzău 6 3 0 3 9-26 9

4. SCM Gloria Buzău 6 1 3 2 9-11 6

5. ACS Petrolul 52 6 1 2 3 8-15 5

6. CSM Ploieşti 6 1 0 5 7-28 3

Clasament, Juniori B, etapa preliminară Under 17, seria 9

1. SC Dinamo Bucureşti 6 6 0 0 46-2 18

2. FC Metaloglobus Buc. 6 4 0 2 28-9 12

3. AFC Astra 6 3 1 2 13-6 10

4. ASC Daco-Getica Buc. 6 2 1 3 10-19 7

5. Liceul T. Sf. Pantelimon 6 2 0 4 10-27 6

6. ACS Pro Team 6 0 0 6 2-46 0

Clasament, Juniori B, etapa preliminară Under 19, seria 10

1. CS Concordia Chiajna 6 6 0 0 39-4 18

2. LPS Buzău 6 5 0 1 18-3 15

3. ACS Petrolul 52 6 4 0 2 20-10 12

4. ACS Petrosport Ploieşti 6 2 0 4 9-26 6

5. SCM Gloria Buzău 6 1 0 5 13-32 3

6. CSM Ploieşti 6 0 0 6 5-29 0