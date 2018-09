Petre Apostol

Duminică, la Bucureşti, după cinci zile de concurs – penultima desfăşurată, în mare parte, prin judeţul Prahova – ediţia cu numărul 51 a Turului României la ciclism s-a încheiat cu un deznodământ fericit pentru forul organizator, Federaţia Română de Ciclism. Cea mai prestigioasă competiţie de ciclism din România, supranumită „Mica Buclă”, a revenit în calendar după cinci ani de pauză, fiind inclusă la categoria 2.2 conform criteriilor Uniunii Cicliste Internaţionale.



La startul acestei ediţii s-au aflat 20 de echipe, cinci fiind din România: echipa naţională, echipele continentale MsTina Focus, Team Novak, echipele de club Steaua Bucureşti, UVT-Devron West. Din afara ţării au participat echipele naţionale din Moldova, Serbia, Turcia şi Belarus, echipele continentale Team Illuminate (Statele Unite ale Americii), Monkey Town (Olanda), Trevigiani Phonix-Hemus 1896 (Bulgaria), Kobanya (Ungaria), Massi-Kuwait (Kuweit), Pannon (Ungaria), Voster ATS (Polonia), Apple Team (Kazahstan), Lviv (Ucraina), precum şi echipele de club Cycling Team Friuli (Italia) şi Novo Nordisk Development (Statele Unite ale Americii).

Printre participanţi s-au regăsit şi patru sportivi din Prahova, Gerhard Dumitrescu făcând parte din echipa naţională a României, Ionuţ Andrei şi Andrei Cojanu din cadrul grupării continentale braşovene MsTina Focus, iar Valentin Pleşea a concurat pentru Steaua Bucureşti. În plus, de menţionat că echipa MsTina Focus l-a avut ca manager pe ploieşteanul Ovidiu Burghelea, director sportiv, în cadrul echipei şi mecanicul fiind tot din Ploieşti, anume Cristian Axente.

Dintre sportivii prahoveni, trei au reuşit să încheie competiţia, Andrei Cojanu, care se remarcase în Turul Ţinutului Secuiesc, părăsind concursul încă din prima etapă.

Gerhard Dumitrescu, legitimat la CS Petrolul Ploieşti, a evoluat pentru lotul naţional, contribuind la victoria din clasamentul general a liderului echipei, Serghei Ţvetcov. Cea mai bună clasare a ciclistului ploieştean s-a înregistrat în etapa a doua, când a sosit pe locul 39, într-o rundă desfăşurată între Sibiu şi Braşov, pe o distanţă de 162,8 kilometri. De altfel, a doua etapă a fost singura câştigată de Ţvetcov, care, în urma succesului respectiv, a reuşit să se instaleze în fruntea ierarhiei generale, poziţie păstrată până la finalul întrecerii.

În vârstă de numai 19 ani, anul acesta avansând de la categoria juniori, Gerhard Dumitrescu a încheiat pe locul 18 în ierarhia tinerilor (sub 23 de ani), în vreme ce în clasamentul general s-a situat pe locul 51, fiind primul dintre sportivii prahoveni. În plus, acesta a fost al cincilea român din ierarhie, dintre cei 15 care au încheiat concursul, fiind, totodată, al doilea român dintre rutierii U23.

De menţionat că, deşi a concurat pentru Steaua Bucureşti, Valentin Pleşea a contribuit, de asemenea, la rezultatele obţinute de echipa României, gruparea roş-albastră având, practic, acelaşi antrenor cu al lotului naţional, grecul Georgios Georgiadis, fiind ca o a doua echipă naţională. Ciclistul format tot la CS Petrolul Ploieşti a încheiat competiţia pe locul 57 în clasamentul general, cea mai bună clasare de etapă a sa înregistrându-se în runda a doua, când a încheiat pe locul 50, urcând, atunci, în ierarhia provizorie, pe poziţia 45.

Ionuţ Andrei, care a trecut anul acesta de la juniorat la tineret, a participat cu gândul la ultimele două etape, care au fost în general pe un traseu plat, încadrându-se în profilul sportivului format la CS Petrolul Ploieşti. Acesta a reuşit să „supravieţuiască” primelor etape, cu urcări pe traseu, iar în ultimele două runde şi-a încercat forţele la sprint, întrând în Top 30 de fiecare dată.

În etapa a patra, desfăşurată între Buzău şi Târgovişte, cea care a traversat şi judeţul Prahova, disputată pe distanţa de 124,7 kilometri, Ionuţ Andrei a sosit în grupul sprinterilor, la şapte secunde de câştigătorul rundei, olandezul Peter Schulting (Monkey Town, care a încheiat pe locul 8 în ierarhia generală).

Iar în ultima etapă, care s-a derulat pe un circuit în Bucureşti, pe distanţa de 99 kilometri, ciclistul prahovean a sosit pe locul 28, chiar înaintea învingătorului la general, Serghei Ţvetcov, şi în acelaşi timp cu rutierul care şi-a adjudecat victoria rundei, Onur Balkan, din echipa naţională a Turciei.

În clasamentul general, Ionuţ Andrei a încheiat pe locul 70, fiind al zecelea român din ierarhie şi situându-se pe locul 27 în clasamentul U23.

De menţionat că echipa condusă de ploieşteanul Ovidiu Burghelea a obţinut o clasare pe podium, prin liderul la general al formaţiei, Emil Dima, care a încheiat al treilea în ierarhia finală U23, la 15 secunde în urma primului clasat, Onur Balkan, şi la patru secunde de al doilea din clasament, italianul Mattia Bais (Cycling Team Friuli). În clasamentul general, Dima a sosit al şaselea, la 27 de secunde de Ţvetcov.

În clasamentele sprinterilor şi căţărătorilor s-au impus italianul Nicola Venchiarutti (Cycling Team Friuli), respectiv Cristian Răileanu, din cadrul echipei naţionale a Republicii Moldova.

În ierarhia pe echipe, Cycling Team Friuli şi-a adjudecat victoria, devansând formaţia românească Team Novak.