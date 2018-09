Britanicul Stuart Rose, un jucător amator din selecţionata Angliei, care evoluează în turneul UEFA Regions Cup, la Buzău, a fost protagonistul unui eveniment din care noi am avea numai de învăţat, dacă am „fi lăsaţi” să … învăţăm. Ne opresc însă cultura, mizeria, sărăcia, pilele, relaţiile, „regulile” după care sunt făcute instituţiile statului în această ţară.

Revenind la fotbalistul britanic, acesta s-a lovit grav la cap, în zona tâmplei, căzând cu capul în genunchiul altui fotbalist, rămânând pur şi simplu inconştient pe gazon!

Reacţia staffului englez (chiar ne întrebam la pauză ce fac 12-13 persoane în stafful unei echipe, pentru că noi, românii, suntem, obişnuiţi doar cu … 2-3 – pentru restul nefiind bani) a fost incredibilă, în doar câteva secunde, 6 specialişti ajungând lângă cel accidentat. Defibrilator, truse, targă proprie, guler cervical, reacţie, siguranţă, manevre făcute ferm, până a ajuns doctoriţa noastră de pe salvare, care, săraca, a avut ghinionul să şi cadă pe teren. Oricum, nu a fost lăsată să intervină, ci doar a asistat. Iar după vreo 7-8 minute, în care colegii stăteau cu mâinile la ochi, de teamă să nu fie martori la o tragedie, la staţia de amplificare a stadionului din Buzău se făceau anunţuri de „mobilizare” pentru … şoferul salvării, care nu era la maşina situată într-un colţ al terenului, pentru a prelua jucătorul – oarecum stabilizat – şi a-l duce la spital! Ai naibii englezi, salvare şi şofer nu şi-au adus!

Ajunşi la spital, ce au văzut englezii numai ei pot povesti, mai ales că unii dintre cei aflaţi în „anturaj” spun că se căutau doctori, să fie chemaţi de acasă, ca să-l vadă!

Stuart Rose, mulţumeşte statului britanic, Federaţiei Engleze de Fotbal, pentru că nu te-au lăsat să pleci „singur în Românica”. Bine că eşti englez, merită să cânţi „God save the Queen”! Noi, cu „Deşteaptă-te române”, ce vroiai să facem? Centenar şi atât…