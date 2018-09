N.Dumitrescu

Conducerea Primăriei Ploieşti susţine că pregătirile pentru noul an şcolar care va începe peste câteva zile au intrat în linie dreaptă. Asigurarea a fost dată, ieri, inclusiv de către primarul Adrian Dobre, care a declarat că lucrările de reparaţii, începute în vară, se vor finaliza la timp.

Acesta a mai anunţat că, în urma realizării unei expertize, clădirea Şcolii nr. 14 din Ploieşti – care are probleme cu una dintre părţile exterioare,

respectiv cea de vizavi de Parcul Mihai Viteazul- nu prezintă risc sesimic, drept pentru care s-a decis alocarea de fonduri de la bugetul local pentru reparaţii. De asemenea, Primăria Ploieşti va menţine, şi în noul an şcolar, tradiţia ca elevii de clasa I să primească în dar, în prima zi de şcoală, câte un ghiozdan în care vor regăsi rechizitele necesare. Ghiozdanele au design aparte, pentru fete şi băieţi, cu personaje cunoscute din filmele de desene animate, ieri şi astăzi fiind programată distribuirea lor către unitățile de învățământ din municipiu.

„Pentru începutul de an şcolar, suntem pregătiţi”, a declarat, ieri, primarul Adrian Dobre, într-o conferinţă de presă. Susţinându-şi afirmaţia, edilul a precizat că lucrările la unităţile de învăţământ din municipiu se vor finaliza la timp, inclusiv cele de curăţenie pe spaţiile verzi, dar şi în curţi. „Ar mai fi o singură lucrare, cea de la Şcoala 14. S-a efectuat o expertiză, iar clădirea nu prezintă risc sesismic. Prin urmare, de la bugetul local se vor aloca fonduri pentru reparaţii, având în vedere problemele care sunt la faţadă. Dar acest lucru nu va afecta desfăşurarea cursurilor”, a menţionat primarul.

Ca şi în anii trecuţi, pe perioada vacanţei de vară, Primăria Ploiești a încheiat contractele pentru efectuarea de reparații curente în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Contractele au fost împărțite în trei loturi, respectiv pentru reparațiile de la imobilele în care funcționează colegii și licee, pentru clădirile în care funcționează școli, ultimul lot fiind destinat lucrărilor necesare în grădinițe și creșe. Lucrările de reparații curente propuse spre a fi executate, anul acesta, la unitățile de învățământ din Ploieşti au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local şi au vizat igienizări, inlcusiv îndepărtarea lambriului, conform cerinței Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, montarea de tâmplărie PVC, hidroizolații, reparații instalații sanitare, canalizare, pluviale, electrice etc. Pe de altă parte, edilul a precizat că unităţile de învăţământ din Ploieşti se vor conforma şi în ceea ce priveşte întocmirea documentaţiei necesare obținerii autorizaţiei de securitate la incendiu. Afirmaţia a făcut-o în contextul în care, într-o recentă conferinţă de presă, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova au făcut public faptul că la nivelul judeţului Prahova funcţionează fără a deţine autorizaţie de securitate la incendiu un număr de 80 clădiri, 13 fiind din Ploieşti.

Ghiozdane cu Scooby-Doo, prinţese şi dinozauri pentru 1.850 de „boboci”

Păstrând tradiţia ultimilor ani, municipalitatea ploieşteană va oferi, în noul an şcolar, “bobocilor” care vor deprinde tainele Alfabetului, câte un ghiozdan dotat cu cele necesare primului an de studiu. Continuă astfel proiectul de acordare a pachetului de rechizite școlare intitulat “Primul Ghiozdan” copiilor înscriși în clasa I, în anul școlar 2018-2019.

Tirul cu ghiozdane a ajuns la Ploieşti la începutul acestei săptămâni, ieri şi astăzi fiind programată distribuirea lor către unitățile de învățământ din municipiu, urmând ca să fie aşezate, în bănci, pentru toţi cei 1.850 de copii, în prima zi de şcoală. Ghiozdanele au un design aparte, cu personaje din desene animate, gen Scooby-Doo, prinţese sau dinozauri, atât pentru fete, cât şi pentru băieți, şi includ câte un set de rechizite școlare: penar, riglă, caiete, acuarele, stilou, creioane și coperți.

Acordarea “Primului ghiozdan” a fost aprobată prin hotărâre a Consiliului Local Ploieşti, cu precizarea că, deși bugetul prevăzut inițial pentru derularea acestui program a fost de 160.000 de lei, costul final al achiziției inițiată de Primăria Ploiești a fost de 120.356 de lei.

Programul “Primul Ghiozdan”, derulat de municipalitatea ploieșteană în ultimii 5 ani, are scopul de a le face copiilor din clasele I o surpriză plăcută și utilă la începutul anului școlar.