Scăderea populaţiei a lăsat goale şi bănci din şcolile prahovene

Nicoleta Dumitrescu

Reducerea populaţiei la nivel naţional, implicit şi în Prahova, este o realitate deja cunoscută, ale cărei efecte negative se văd inclusiv la începutul acestui an de învăţământ, când tot mai multe bănci din şcoli au rămas goale. Din fericire, există şi şcoli care continuă să-şi păstreze efectivele şi chiar să înregistreze mici creşteri, aşa cum este cazul Şcolii Gimnaziale “Sfântul Vasile “din Ploieşti. Dar, în condiţiile în care anul 1990 a fost ultimul cu spor natural, adică numărul naşterilor l-a depăşit pe cel al deceselor, iar conform unor recente statistici 10 milioane de români trăiesc dincolo de hotarele ţării, era firesc ca şi curţile instituţiilor de învăţământ să nu mai fie peste tot pline de copii. Iar statisticile care reflectă situaţia populaţiei şcolare pe cicluri educaţionale, la nivel naţional şi în Prahova, arată că situaţia este cât se poate de dramatică. Astfel, dacă în anul şcolar 2013-2014, în România, în ciclul primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) erau 1.743.254 de elevi – dintre care 64.181 de elevi în Prahova – în anul şcolar 2017-2018 numărul celor care ar fi trebuit să fie în bănci a scăzut, la nivel naţional, cu peste 65.000 de elevi, din care peste 2.600 erau prahoveni! Mai trist este însă că viitorul, la capitolul demografie, nu sună deloc bine, în condiţiile în care, conform unor previziuni făcute pentru următorii 40 de ani, numărul populaţiei rezidente – adică al persoanelor care locuiesc la o anumită adresă mai mult de 12 luni – la nivel de ţară, va scădea îngrijorător, situaţia fiind valabilă inclusiv în Prahova. Dincolo de această realitate, ieri a fost o zi de sărbătoare şi în şcolile prahovene anunţată, prin tradiţie, de sunetul clopoţelului.

Potrivit informaţiilor primite de la Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova şi Institutul Naţional de Statistică, în ceea ce priveşte tânăra generaţie, cea care ar trebui să se regăsească în băncile unităţilor de învăţământ, viitorul nu sună bine de loc. Iar statisticile sunt mai mult decât clare şi triste totodată, dacă este să facem comparaţia ultimilor ani. Concret, în anul şcolar 2013-2014, în ciclul preşcolar au fost 568.659 de elevi la nivel naţional, în Prahova – 18.797 de elevi; ciclul primar (inclusiv învăţământul special)- la nivel naţional 942.747 de elevi, în Prahova – 35.414 elevi; gimnazial (inclusiv învăţământul special) – la nivel naţional 800.507 de elevi, Prahova – 28.767 elevi, primar şi gimnazial ( inclusiv învăţământul special) – la nivel naţional au fost 1.743.254 de elevi, în Prahova – 64.181 de elevi, liceal – 776.616 elevi la nivel naţional, în Prahova – 28.778 de elevi, profesional – 26.493 de elevi la nivel naţional, în Prahova– 923 de elevi, postliceal şi maiştri – 102.677 de elevi la nivel naţional, în Prahova – 4.208 elevi, învăţământ superior – la nivel naţional – 578.705 studenţi, în Prahova – 8.076 studenţi, mult mai puţini elevi şi studenţi fiind însă înregistraţi în anul şcolar 2017-2018. Mai exact, preşcolari : 521.161 de elevi, la nivel naţional, în Prahova – 16.506 de elevi, ciclul primar (inclusiv învăţământul special) – 947.931 de elevi la nivel naţional, Prahova – 34.230 de elevi; gimnazial(inclusiv învăţământul special)– 730.037 de elevi la nivel naţional, în Prahova – 27.316 elevi; primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) – 1.677.968 de elevi la nivel naţional, Prahova – 61.546 de elevi; liceal – 637.706 elevi la nivel naţional, Prahova – 23.003 elevi; profesional – 90.205 elevi la nivel naţional, Prahova – 3.421; posticeal şi maiştri – 91.889 de elevi la nivel naţional, Prahova – 3.548 de elevi; învăţământ superior – 538.871 de studenţi la nivel naţional, Prahova – 6.289 de studenţi.

Prahova, judeţ îmbătrânit

O serie de date din toamna trecută ale Direcţiei Judeţene de Statistică arată că, pe lângă faptul că s-a redus foarte mult numărul locuitorilor, Prahova este un judeţ îmbătrânit. Concret, la 1 ianuarie 2017 trăiau în județ 804.158 de locuitori, cu 34.327 mai puțini decât la 1 ianuarie 2008, scăderea cea mai accentuată a populației având loc în mediul urban, de unde au dispărut peste 23.000 de locuitori în ultimul deceniu. Astfel a venit şi confirmarea de ce şi populaţia şcolară este din ce în ce mai redusă: în anul 2016, de pildă, în Prahova s-au născut doar 6.361 de copii, cu 16% mai puțini față de anul 2007. Pe de altă parte, fenomenul de îmbătrânire a populației, început acum câteva decenii, s-a păstrat la nivelul judeţului, datele statistice relevând faptul că ponderea persoanelor tinere a scăzut cu 8,1% din 2007 și până în 2016, iar cea a persoanelor de 65 de ani și mai în vârstă a crescut cu 5, 7 %. Pe de o parte, acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că s-au născut tot mai puțini copii, iar pe de altă parte acesta a fost un efect al creșterii speranței de viață în perioada 2007- 2016 cu 2,66 ani, ajungând la 75,80 ani.

Pe de altă parte, la nivelul judeţului există şi diferențe considerabile între sexe în această privință, în condiţiile în care în 2016 speranța de viață la naştere a femeilor a fost de 79,34 ani, iar a bărbaților de numai 72,3 ani.

În anul 2060, populaţia va scădea la jumătate

Şi cum un necaz nu vine niciodată singur, la capitolul demografie, previziunile statisticienilor sunt mai mult decât îngrijorătoare. Astfel, în contextul în care procesul de îmbătrânire s-a adâncit de la an la an, potrivit Institutului Naţional de Statistică, se anticipează că populaţia preşcolară şi şcolară a României va scădea de la aproape 3,6 milioane de persoane din perioada 2015-2016, la 3,1 milioane de persoane în 2030 şi la 2,1 milioane în anul 2060. Iar în şcoli tot mai multe bănci vor fi goale, atât la nivel naţional, cât şi în Prahova, pentru că, potrivit aceloraşi previziuni, numărul locuitorilor va scădea alarmant de mult. Şi chiar dacă pentru unele persoane anul 2060 ar părea că este mult prea îndepărtat, e de reţinut că anul menţionat va fi, pentru viitorul judeţului Prahova, unul dramatic. Pentru că, potrivit unor previziuni făcute cu referire la următorii 40 de ani, numărul populaţiei rezidente – adică al persoanelor care locuiesc la o anumită adresă mai mult de 12 luni – la nivel de ţară, va scădea îngrijorător, situaţia fiind valabilă inclusiv în judeţul nostru. Concret, dacă în anul 2015 populaţia rezidentă a judeţului a fost de 744.119 de persoane, în următoarele decenii aceasta va fi considerabil mai redusă, respectiv: în anul 2020 – 708.170 de persoane, 2030 – 635.946 de persoane, 2040 – 562.835 de persoane, 2050 – 490.881 de persoane. Dar, cea mai dramatică scădere a numărului prahovenilor este luată în calcul la nivelul orizontului anului 2060, când se estimează că populaţia judeţului va fi la jumătatea anului de la care a plecat studiul INS (2015). Din studiul realizat de statisticieni, reducerea masivă a populaţiei în următoarele decenii are drept cauze valorile negative ale sporului natural, dar mai ales migraţia în străinătate. Pe de altă parte, creşterea rolului femeii în activitatea şi viaţa social-economică în detrimentul rolului de mamă, urbanizarea, schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor căsătorite sunt considerate, în acelaşi timp, alţi factori care duc la scăderea fertilităţii.

La estimarea populaţiei pentru următoarele decenii, mai trebuie adăugat faptul că Institutul Naţional de Statistică a luat în calcul cinci variante: constantă, pesimistă, medie, intermediară şi optimistă. De exemplu, estimările în varianta pesimistă în ceea ce priveşte numărul populaţiei judeţului Prahova în următorii ani este în conformitate chiar cu termenul folosit, în contextul în care se preconizează că, în anul 2060, vor fi peste doar 395.000 de prahoveni, în varianta optimistă fiind avansată cifra de 500.000 de locuitori.

Iar aceste previziuni sumbre sunt susţinute şi de către o serie de date referitoare la numărul tinerilor cu vârsta între 15 şi 18 ani, din ultimii ani, pe care le-am primit ieri de la Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova. Iar aceste date arată că, de la an la an, numărul celor care ajung la vârsta majoratului este tot mai redus, în condiţiile în care, dacă la data de 1 iulie 2013 numărul prahovenilor cu vârsta între 15 şi 18 ani a fost de 31.851 de persoane, la aceeaşi dată a anului trecut au fost înregistrate doar 31.119 persoane!

La Şcoala Gimnazială “Sfântul Vasile” din Ploieşti – număr în creştere de elevi

Cifrele de mai sus sunt elocvente pentru evoluţia populaţiei şcolare, dar, dincolo de toate, ieri a fost o zi cu totul specială şi în şcolile din Prahova. La Şcoala Gimnazială „Sfântul Vasile” din Ploieşti, de pildă, tradiţionalul și așteptatul moment al celui dintâi clinchet de clopoţel din prima zi a noului an școlar a fost cu atât mai emoţionat cu cât cea care a dat semnalul reîntoarcerii în clase a fost o elevă din clasa a IV-a B, Eva Noelle Anastasescu. Alături de colegi şi de profesoara pentru învățământul primar Adina Vasile, aceasta a retrăit emoţia reîntoarcerii într-o clasă complet modernizată, o serie de alte lucrări de reabilitare fiind realizate, de altfel, în întreaga şcoală. O atmosferă de sărbătoare i-a întâmpinat, în clasa în care învață, și pe elevii clasei a II-a D, îndrumată de profesoara pentru învățământul primar Gilda Schindler. De remarcat şi faptul că, în ceea ce priveşte populaţia şcolară a acestei cunoscute unităţi şcolare de învăţământ din Ploieşti, aceasta „contrazice” evoluţia la nivel naţional şi judeţean, astfel încât, faţă de un efectiv de 1.254 de elevi înregistrat în anul şcolar trecut, în noul an de învăţământ s-au aşezat în bănci 1.267 de elevi. La ceremonia de deschidere de ieri, coordonată de directorii Marian Ionescu Ovidiu şi Anca Danilof, au fost prezenţi, plini de emoţie, nu doar elevii, ci şi părinţii şi bunicii acestora.