Anul competiţional 1968/69: Metalul Plopeni – al patrulea baraj de „B”

Pentru sezonul competiţional 1968/69, din judeţul Prahova au fost afiliate la Federaţia Română de Fotbal un număr de 99 de formaţii, care au fost împărţite astfel : Petrolul Ploieşti în Divizia A, o echipă în Divizia B (Poiana Câmpina), 6 echipe în Divizia C (Metalul Plopeni, Petrolistul Boldeşti – ambele în seria II-a şi Carpaţi Sinaia, Prahova Ploieşti, Caraimanul Buşteni şi IRA Câmpina – în seria IV-a. În vara anului 1968, numărul de echipe participante la campionatul republican, Divizia C, a crescut de la 56 la 128, numărul de serii s-a mărit de la patru la opt serii a câte 16 echipe, formate pe criterii geografice. 14 grupări s-au întrecut în Campionatul Judeţean Prahova, 20 de echipe în Campionatul Municipal Ploieşti, împărţite în două categorii valorice, I şi a II-a, 10 în Campionatul Local Ploieşti, 16 echipe în Campionatul Local Vălenii de Munte (două serii egale valoric, Văleni şi Slănic), 20 echipe în Campionatul Teritorial Câmpina şi 11 în Campionatul Teritorial din centrul Mizil. Metalul Plopeni a susţinut în acest an un nou baraj pentru promovare în Divizia B (a patra tentativă de a promova pe scena eşalonului doi divizionar). La 6 iulie 1969 a întâlnit pe Metalul Târgovişte (2-2), fiind învinsă de Ştiinţa Bacău (1-0) la 9 iulie şi la 13 iulie 1969 a terminat din nou la egalitate (2-2) cu IMU Medgidia. Din lotul echipei Metalul care a participat la acest baraj pentru promovare au făcut parte: Constantin Şerban şi Stelian Homan; Mihai Cristache, Gheorghe Giurgiuveanu, Dumitru Roma, Constantin Jinga, Nicolae Vîlsan, Constantin Giurea, Mihai Dragomir, Nicolae Dragnea, Marian Spiridon, Tudor Manolache, Constantin Panait, Mitu Păun, Marcel Urlăţeanu, Emilian Huza, Ion Bogaciu, Virgil Dridea, Valeriu Giba, Tudor Mosor, Corneliu Cristea, Curteanu, Nicolae Teodorescu. Antrenorii Gheorghe Bărbulescu şi Ferdinand Pzepolschi.

Clasament final: baraj promovare “B”, 1969

1. Metalul Târgovişte 3 2 1 0 10- 4 5

2. Ştiinţa Bacău 3 2 0 1 2- 5 4

3. Metalul Plopeni 3 0 2 1 4- 5 2

4. IMU Medgidia 3 0 1 2 4- 6 1

Au promovat în Divizia B: Metalul Târgovişte şi Ştiinţa Bacău.

Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova pentru Educaţie-Fizică şi Sport – Teodor Constantinescu. Preşedintele colegiului de antrenori – Prahova: Constantin Cernăianu, secretar ing. Mihail Georgescu, responsabil cu probleme metodice: Gheorghe Dumitrescu. Din această ediţie, echipelor din Campionatul Judeţean de Fotbal Prahova li s-a impus ca în lotul de 16 jucători legitimaţi, obligatoriu 8 jucători să fie sub 23 de ani şi 2 jucători sub 23 de ani să fie tot timpul în teren.