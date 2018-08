Violeta Stoica

Zeci de mii de bolnavi primesc, anual, tratament în unități medicale de stat sau private din județul Prahova, prin servicii medicale finanțate de programele naționale de sănătate, peste 100 de milioane de lei fiind destinați anul trecut doar pentru trei dintre aceste programe – oncologia, diabetul și dializa.

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova are încheiate 12 contracte cu furnizorii de servicii medicale finanțate prin programele naționale de sănătate, șase dintre acestea fiind programe naționale de sănătate curative, cinci pentru programul național de dializă și un contract pe subprogramul de radioterapie destinat bolnavilor cu afecțiuni oncologice.

Numărul crescând de bolnavi de afecțiuni oncologice, care necesită tratamente costisitoare, chiar doar pentru efectuarea chimioterapiei, a condus la sume foarte mari care sunt necesare medicamentelor destinate acestei categorii de pacienți. Însă, cu toate că numărul bolnavilor oncologici a crescut din anul 2015 și până anul trecut, a scăzut suma care le era destinată prin intermediul programului național specific.

Potrivit informațiilor furnizate de Instituția Prefectului, ca urmare a unui raport întocmit de către Casa de Asigurări de Sănătate Prahova, programul național de oncologie, prin care se decontează medicamente oncologice atât în circuit deschis (prin farmacii), cât și prin circuit închis, în Spitalul Municipal Ploiești, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul Municipal Câmpina și Centrul Medical Gral – unitățile medicale care dispun de secții specializate pentru bolnavii de cancer -, a avut o valoare decontată aferentă anului 2017 de 41,42 milioane de lei, sumă aferentă pentru tratarea a 3.529 de pacienți bolnavi de cancer. Însă, cu toate că numărul bolnavilor tratați a crescut în fiecare an cu câteva zeci de pacienți incluși în programul național de oncologie, suma destinată acestora a scăzut cu circa două milioane de lei anual.

Programul național de diabet zaharat – prin care se decontează medicamentele destinate bolnavilor de diabet – cuprinde an de an tot mai mulți pacienți, pentru că tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu această afecțiune. Medicamentele bolnavilor tratați în anul 2017 pentru diabet (32.766 de pacienți) au costat – conform aceleiași surse – 36,5 milioane de lei, însă în acest caz, chiar dacă numărul pacienților a crescut, au fost majorate și sumele destinate acestora. Pentru aproape 10.000 de bolnavi de diabet zaharat au fost decontate, anul trecut, și testele de automonitorizare, suma aferentă acestora fiind de 3,63 milioane de lei.

Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică (n.n. – pacienții care necesită dializă) se derulează prin secțiile specializate ale Spitalului Județean de Urgență Ploiești – singura unitate medicală de stat inclusă în program din județul Prahova – și din patru centre medicale private, respectiv Fresenius Ploiești, Premium Ploiești, Reper Ploiești și Diaverum Bușteni. Pentru cei 716 pacienți care au fost anul trecut supuși hemodializei și dializei peritoneale, valoarea decontată de CAS Prahova a fost de 32,37 milioane de lei.

Programele naționale de sănătate cu cel mai mic număr de pacienți, în județul Prahova, sunt cele destinate tratamentului hemofiliei și talasemiei și, respectiv, tratamentului bolilor rare. Doar 16 pacienți au primit tratament pentru hemofilie și talasemie anul trecut la Spitalul Municipal Ploiești și la Spitalul de Pediatrie Ploiești, pentru aceștia fiind decontată o sumă dublă față de anul anterior, respectiv 2,23 milioane de lei.

Alți 40 de bolnavi au fost tratați la Spitalul Municipal Ploiești în cadrul programului destinat bolilor rare, în acest caz fiind decontată suma totală de puțin peste un milion de lei.

Programele naționale de sănătate curative se finanțează de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, respectiv prin casele județene.