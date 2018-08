Marcel Marin, Marian Dima

AS Strejnic – CS Blejoi 0-2 (0-2)

Stadion: “Strejnic” . Spectatori: 250. Au marcat: Vasile Preda (9), Vlăduţ Badea (22).

AS Strejnic: Tiu – Al. Stan, Cr. Stan (cpt), M. Voicu, A. Niculae – Buceanu, M. Rusu (4 A. Stroie), Nistor, Cocoş (66 Băjan) – Alex Stan II, R. Niculae (87 C. Mihăiţă). Antrenor: Paul Guşă.

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – C. Stoica (cpt), Bojoagă (84 N. Năastase), Năstase, Ghinea – Ruptureanu (88 I. Simion), Rudaru, Ursu, Vl. Badea (90 Anton) – V. Preda (66 C. Dragomir), M. Iancu. Antrenor: Răzvan Vlad.

Avertismente: Stroie (9) / Bojoagă (58)

Au arbitrat: Alin Gheorghe –Diana Florea, Gabriel Răduţă (toţi din Ploieşti). Observator: Teodor Negoiţă (Măgurele)

Jucătorul meciului: Cătălin Ruptureanu.

Nou-promovata AS Strejnic a avut “viaţă grea” de la primul meci în Liga A Prahova, “programul dirijat” trimiţând, la debut, pe terenul din Strejnic chiar campioana ediţiei trecute, CS Blejoi. Formaţie care, chiar dacă a schimbat “liniile”, întinerind mult echipa după ratarea promovării în Liga a III-a, tot rămâne cu mult peste nivelul formaţiilor venite din eşaloanele inferioare, cum este şi cazul Strejnicului. Şi, chiar dacă a rezultat un meci agreabil, problema câştigării punctelor nu s-a pus nicio secundă, oaspeţii marcând destul de repede două goluri, care le-au asigurat liniştea apoi. Mai întâi, noii veniţi în tabăra Blejoiului – Dănuţ Iancu (ultima dată la Tulcea) şi Vasile Preda (ex Flacăra Moreni) – au conlucrat perfect pentru reuşiuta de 1-0 în contul echipei lui Răzvan Vlad (min. 9), apoi Vlad Badea a mărit diferenţa la 2-0 pentru oaspeţi, în min. 22, cu un şut din marginea careului mare, tot Blejoiul trecându-şi în cont şi 3 bare, prin Preda, Iancu şi Dragomir (şi acesta din urmă sosit tot de la Moreni), singurul moment de “glorie” al gazdelor fiind în min. 75, la ratarea uluitoare a lui R. Nicolae, care a scăpat singur cu portarul advers, l-a driblat pe Ad. Gheorghe, apoi a şutat, incredibil, peste poarta goală!

LIGA A PRAHOVA, sezon 2018 – 2019 –

Etapa 1 18-08-2018

AS Strejnic 0 – 2 CS Blejoi

Tinereţea Izvoarele 3 – 4 CS Păuleşti

CS Ceptura 1 – 11 Petrolistul Boldeşti

CS Măneşti 2013

Coada Izvorului 1 – 5 AFC Băneşti-Urleta

AFC Brebu 2 – 0 CSO Tel. V. de Munte

Petrolul 95 Ploieşti 2 – 4 CS Cornu

Unirea Urlaţi 3 – 1 Avântul Măneciu

CSO Tricolorul Breaza 0 – 0 CSO Plopeni

Clasament – LIGA A PRAHOVA

# Nume echipa M V E I G P A

1 Petrolistul Boldeşti 1 1 0 0 11-1 3p +3

2 AFC Băneşti-Urleta 1 1 0 0 5-1 3p +3

3 CS Cornu1 1 0 0 4-2 3p +3

4 Unirea Urlaţi 1 1 0 0 3-1 3p 0

5 CS Blejoi 1 1 0 0 2-0 3p +3

6 AFC Brebu 1 1 0 0 2-0 3p 0

7 CS Păuleşti 1 1 0 0 4-3 3p +3

8 CSO Tricolorul Breaza 1 0 1 0 0-0 1p -2

9 CSO Plopeni 1 0 1 0 0-0 1p +1

10 Tinereţea Izvoarele 1 0 0 1 3-4 0p -3

11 Petrolul 95 Ploieşti 1 0 0 1 2-4 0p -3

12 Avântul Măneciu 1 0 0 1 1-3 0p 0

13 CSO Tel. V.de Munte 1 0 0 1 0-2 0p 0

14 AS Strejnic 1 0 0 1 0-2 0p -3

15 CS Măneşti 2013 C. Izv. 1 0 0 1 1-5 0p -3

16 CS Ceptura 1 0 0 1 1-11 0p -3

Etapa viitoare:

25-08-2018 18:00

CS Păuleşti – AS Strejnic

24-08-2018 18:00

Petrolistul Boldeşti – Tinereţea Izvoarele

25-08-2018 18:00

AFC Băneşti-Urleta – CS Ceptura

25-08-2018 11:00

CSO Teleajenul V. de Munte – CS Măneşti 2013 C. Izvorului

25-08-2018 18:00

CS Cornu – AFC Brebu

26-08-2018 11:00

Avântul Măneciu – Petrolul 95 Ploieşti

26-08-2018 11:00

CSO Plopeni – Unirea Urlaţi

25-08-2018 11:00

CS Blejoi – CSO Tricolorul Breaza