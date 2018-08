Petrolul revine în „arena lupilor” după startul sub aşteptări, pe teren propriu, din Liga a II-a, acel 0-0 cu FC Snagov, urmat de victoria, obţinută fără mari probleme, la scor de neprezentare în deplasarea de la Chiajna, contra ilfovenilor de la CS Baloteşti. Cu „rodajul făcut”, după acest meci cu Baloteştiul, a treia adversară din acest sezon, Pandurii Tg. Jiu, pare a face parte din categoria celor abordabile, la prima vedere. Chiar dacă are 4 puncte – la fel ca şi Petrolul, „insolventa” Pandurii nu pare să poată pună probleme – având un lot tânăr, fără „nume” – vedetă, o echipă care nu are ce pierde, cel puţin în această deplasare de la Ploieşti.

Ieri, în conferinţa de presă care a precedat meciul cu Pandurii, antrenorul Leo Grozavu a declarat: „Jucăm acasă şi ne dorim cu toţii să câştigăm. Ştim că ne aşteaptă o partidă dificilă, ca toate celelalte, întâlnim o echipă care nu a cunoscut înfrângerea în cele două jocuri, formată şi din jucători tineri, talentaţi, dar pe noi nu ne interesează decât victoria şi sunt convins că băieţii vor dat totul pe teren pentru a o obţine. Este o echipă care joacă fără presiune, care vine doar să se remarce, să-şi facă jocul propriu. Dar sunt convins că vor fi multe momente în care îi vom pune sub presiune. Sperăm să fim mult mai inspiraţi decât am fost la primul joc disputat acasă. Şi atunci am presat, dar, din păcate, nu am fost inspiraţi în acţiunile care trebuiau să facă diferenţa în ultimii 20 de metri. Ştim cu toţii, fiecare joc este o finală. Toată lumea joacă împotriva Petrolului meciul carierei, e normal atunci când îţi declari candidatura la promovare să se întâmple aşa. Noi trebuie să fim pregătiţi în orice condiţii, indiferent de temperatură, indiferent de adversar, să câştigăm jocul. Am remarcat mai mulţi jucători de la Pandurii, trebuie înţeles că întâlnim o echipă de jucători tineri, talentaţi, care în primele două etape au arătat că atunci când sunt uniţi pot să scoată rezultate neaşteptate” – a spus antrenorul Petrolului despre jocul care va începe de la orele 18,00 şi care va fi arbitrat de Sergiu Popa (Aiud).