Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov Sandra Alexiu a declarat miercuri pentru AGERPRES că solicitările unităţilor de învăţământ pentru efectuarea de analize medicale de către copii reprezintă un abuz. „La intrarea în colectivităţi de copii mici – grădiniţe sau creşe – se solicită în mod abuziv nişte analize. Noi nu înţepăm copiii pentru că vor directorii de grădiniţă sau pentru că nu ştiu ce mamă speriată spune că ea nu-l duce pe al ei până nu îi controlează pe toţi”, a afirmat medicul de familie. Referindu-se la adeverinţele medicale, Sandra Alexiu a explicat că atunci când copilul urmează alt ciclu de învăţământ aceste acte trebuie să fie eliberate de către medicul şcolar. „Eu înţeleg că este prevăzut în legislaţie ca la începutul fiecărui an şcolar sau a unui ciclu de învăţământ să existe nişte documente, dar important este să nu se abuzeze (…) să nu transformăm medicul de familie într-un eliberator de adeverinţe care înainte de începerea şcolii două săptămâni nu mai face altceva. Noi trebuie să ne vedem în continuare pacienţii şi urgenţele şi să vaccinăm. În momentul în care un copil se înscrie în colectivitate, el trebuie să ia de la medic o adeverinţă care trebuie să cuprindă nişte date. Prima dată când se înscrie într-un ciclu de învăţământ acest lucru ar trebui detaliat. Când se duce într-un nou ciclu de învăţământ el trebuie să vină ca un fel de bilanţ al stării lui de sănătate, inclusiv cu fişa de vaccinare (…)”, a spus Sandra Alexiu. Ea a mai afirmat că adeverinţa medicală privind înscrierea în colectivitate se eliberează de către medicul de familie atunci când copilul intră prima dată într-un ciclu de învăţământ. „Dacă merge mai departe la un alt ciclu de învăţământ, sigur că adeverinţa respectivă este eliberată de medicul colectivităţii. Dacă avem un medic şcolar şi copilul intră în clasa a V-a, atunci medicul şcolar la începutul anului trebuie să facă un examen medical. (…) În momentul în care se începe un nou ciclul de învăţământ aceste adeverinţe şi fişe vin de la medicul colectivităţii”, a explicat medicul de familie. Potrivit acesteia, acolo unde nu există medici şcolari, mai ales în colectivităţile rurale, rolul medicului colectivităţii este luat de medicul de familie, dacă s-a făcut un contract între primărie şi medicii de familie din zonă. Ea s-a referit şi la exudatele faringiene, arătând că atunci când rezultatul este pozitiv nu înseamnă că acel copil este bolnav, ci poate fi doar purtător. „Copilul acela nu are febră, nu tuşeşte, nu are nimic, decât i-a ieşit pozitiv exudatul. În aceste condiţii, din punct de vedere medical este considerat purtător şi nu se tratează. Cu toate acestea, directorul unei grădiniţe spune: nu vii la mine până când exudatul nu este negativ. Trebuie să te duci la medic să îţi dea antibiotic. Lucrurile aceste se întâmplă foarte frecvent, aceste duc la exces de antibioterapie. Acela poate rămâne cu exudatul pozitiv indiferent câte antibiotice îi dai”, a spus reprezentantul Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.