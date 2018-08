Ultimul eşalon valoric, Liga C Prahova , va debuta la sfârşitul săptămânii viitoare, pe 1 şi 2 septembrie, întrecerea fiind structurată tot pe 3 serii (Văleni, Câmpina şi Mizil) cu o participare destul de redusă – 12 sau 13 echipe pe serie, după caz!

Ca element inedit ar fi reapariţia echipei Prahova Ploieşti în seria Mizil, echipă care îşi va desfăşura meciurile de “acasă”, cel mai probabil la Strejnic, ca şi reapariţia unei echipe de seniori în oraşul Comarnic, după o lungă perioadă de timp.

Iată programul primei etape:

Seria VĂLENI, sezon 2018 – 2019 – Etapa 1 02-09-2018

Flacăra Filipeşti de Târg – Viitorul Cosminele

AS Podenii Noi Valea Dulce – CSC Berceni II

AS Băneşti – Tirana Homorâciu

AS Mehedinţa – STĂ

Şoimii Apostolache – Viitorul Ţipăreşti

CS Scorţeni Mislea – Unirea Tricolor Lipăneşti

Tricolor Coţofeneşti – Viitorul Iordăcheanu

Seria CÂMPINA, sezon 2018 – 2019 – Etapa 1 02-09-2018

Viitorul Predeşti – Energia Pietroşani

Viitorul Poienarii Burchii – AS Puşcaşi

Viitorul Proviţa de Sus – AS Şotrile

CS Şirna Tăriceni – Arizona Zalhanaua

Tineretul Balta Doamnei – Unirea Brăteşti

NG Brătăşanca – Olimpia Comarnic

Seria MIZIL, sezon 2018 – 2019 – Etapa 1 02-09-2018

Rapid Sălciile – Vulturul Zănoaga

Victoria Fântânele – Prahova Ploieşti

Progresul Coslegi – Viitorul Fulga

Speranţa Olari – Unirea Lacul Turcului

Viitorul 2018 Ceptura – AS Dârvari Coslegi

Voinţa Vadu Părului – Recolta Dumbrava