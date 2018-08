Marian Dima

Cazul litigiului dintre Clubul Sportiv Câmpina şi Şcoala de Fotbal HM Juniori Câmpina este de notorietate. Clubul municipalităţii câmpinene a semnat contracte cu nişte jucători proveniţi de la HM, fără a achita grilele de formare, conform ROAF şi, chiar dacă a pierdut toate litigiile izvorâte din acest caz, deocamdată, nu a suferit niciun fel de pedeapsă, efectiv!

În plus, incredibil, deşi are de plată amenzi, taxe, grilele în sine, şi are penalizări cu puncte, acordate de către Comisia de Disciplină, pentru cazul mai sus menţionat, în sezonul trecut, când CS Câmpina a fost chiar câştigătoarea campionatului republican de juniori al AJF Prahova (juniori A), clubul din Câmpina apare acum înscris la nivel de seniori, primind „din oficiu” un loc direct în Liga B Prahova (nu în Liga C, ultimul eşalon valoric), concesiile făcute celor de la CS, în acest caz, fiind uluitoare! Practic, nicio decizie a Comisiei de Disciplină a AJF Prahova nu a fost pusă în aplicare şi nu a produs vreun efect, financiar măcar, „CS-ul” folosind bine –mersi jucători care au fost crescuţi de alţii, pentru care nu s-a plătit nimic şi activitatea „merge înainte”, având şi „vânt favorabil”!

Fără efect sau fără sens!

În acest timp, toate încercările CS Câmpina de a schimba deciziile iniţiale, prin care era obligată la plata grilelor de formare (24.251 lei – grila de formare pentru jucătorii cu care s-au încheiat contracte de pregătire sportivă – Laurenţiu Fabian Nicuţă, Alex Ionuţ Badea, Viorel Marian Banu, Cristian Nicolae Catrina, Ionuţ Paul Rece, George Gabriel Julan, Daniel Dumitru, Alexandru Daniel Cordoşi, Octavian Stelian Stancu) au fost respinse, ultima dintre ele, în şedinţa Comisiei de Recurs a FRF, din 7 august (dosar 23 / CR / 2018)! Fără efect pentru AJF Prahova, care aşteaptă, aşteaptă, aşteaptă, culmea, CS Câmpina contestând inclusiv componenţa comisiilor AJF care “şi-au permis” să oblige la plata grilelor de formare! În concluzie – nicio decizie cu efecte regulamentare, totul fără sens…