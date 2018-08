Actorul american Robert Redford, în vârstă de 81 de ani, a anunţat că apariţia sa în pelicula „The Old Man & the Gun” va fi ultimul său rol din carieră, anunţă presa din SUA. „Niciodată să nu spui «niciodată», dar am cam ajuns la concluzia că asta este tot pentru mine în ceea ce priveşte actoria şi că voi merge spre pensionare după asta, pentru că asta fac de când aveam 21 de ani”, a declarat starul pentru The New York Post. „M-am gândit, «Ei bine, până aici!». Şi de ce să nu ieşi din scenă cu ceva vesel şi optimist?!”, a mai declarat cineastul, potrivit Entertainment Weekly. Filmul „The Old Man & the Gun” este programat să fie lansat pe marile ecrane pe 28 septembrie. Robert Redford – cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Butch Cassidy şi Sundance Kid /Butch Cassidy and Sundance Kid”, „Cacealmaua/ The Sting” şi „Toţi oamenii preşedintelui/ All the President’s Men”, pentru o serie de lungmetraje pe care le-a regizat („Oameni obişnuiţi/ Ordinary People”, „Cândva, pe aici, trecea un râu/ A River Runs Through It”, „Spune-mi cu cine te însoţeşti/ The Company You Keep”), celebru pe Broadway („Desculţ în parc/ Barefoot in the Park”) şi pentru sprijinul ferm acordat cinematografiei independente ca fondator al Institutului Sundance şi al festivalul omonim – a mai vorbit în trecut despre planurile sale de retragere. În 2016, acesta povestea că actoria l-a obosit: „Sunt o persoană neliniştită, aşa că este greu pentru mine să aştept să fac dublă după dublă”. De-a lungul timpului, începând cu banii primiţi pentru rolul Sundance Kid, Redford a cumpărat o întreagă staţiune de schi pe latura estică a Muntelui Timpanogos, în Utah. Iniţial şi-a numit domeniul Timp Haven, dar ulterior l-a redenumit Sundance. Redford a fondat apoi Institutul Sundance, festivalul, cinematografele, catalogul şi canalul de televiziune omonime, toate dedicate producţiei de film independent şi amplasate în fostul orăşel minier Park City din Utah (la mai puţin de 50 de kilometri de staţiunea cumpărată de actor). Începând cu anii 1980, Robert Redford a trecut de multe ori în spatele camerei de filmat, fiind şi un regizor foarte apreciat. În 1981, lungmetrajul „Oameni obişnuiţi/ Ordinary People” i-a adus două premii Oscar, inclusiv pentru regie. În 2002, Robert Redford a primit un premiu Oscar onorific.