Marian Dima

Prima etapă din seria a 3-a din Liga a III-a a adus victorii pentru toate cele trei candidate declarate la promovare! Scorul etapei l-a reuşit Turiss Turnu Măgurele, echipa „favorită” a fiului lui Liviu Dragnea devenind primul lider al seriei, după 7-0 cu Viitorul Domneşti, chiar în ziua nunţii lui Valentin Dragnea, unul dintre principalii susţinători ai echipei pregătite de Eric Lincar. Pe lista marcatorilor s-a aflat şi ploieşteanul Liviu Băjenaru, care a „închis” tabela!

Apoi, „Craiova lui Mititelu” a bătut şi ea, la scor de neprezentare, pe Atletic Bradu, meciul, încheiat cu 3-0, prilejuind o altă „premieră” cum numai fotbalul românesc este capabil să ofere, anume ca patronul echipei, Adrian Mititelu, să fie comentator al meciului, pe youtube, unde partida de la Turnu Severin s-a transmis în direct, precum şi comentator al staţiei de amplificare de la stadion!

Nu în ultimul rând, ASSR Braşov, echipa fanilor braşoveni, a debutat şi ea cu 3 puncte, e drept obţinute chinuit, doar 1-0 cu dâmboviţenii mutaţi de la Aninoasa la Pucioasa!

Duelul „sateliţilor” – spectacol încheiat nedecis

Formaţia Astra 2, care joacă meciurile pe teren propriu la Ploieşti, a debutat cu o remiză, scor 1-1, împotriva unei alte echipe „satelit”, CSU „Craiova lui Rotaru” 2, partida de pe stadionul din „9 Mai” fiind una cu un nivel bun, un ritm bun şi multe faze de poartă, Astra fiind echipa care a dominat partida, mai ales după pauză.

Oltenii au deschis scorul, prin Niţu, apoi, căpitanul ploieştenilor, Gabriel Şerban, jucător născut în anul 2000, a egalat, în min. 62, din penalty, lovitura de pedeapsă fiind obţinută de un „’99” din lotul lui Adrian Senin – Raul Găvîrliţă! Portarul oaspeţilor, internaţionalul moldovean Calancea, a fost apărat şi de şansă, la câteva faze, inclusiv o bară a lui Crişan – finalistul Cupei României, de acum câteva luni, bifând o evoluţie la echipa „satelit”! De altfel, cu „implanturi” de la prima echipă, oricând, echipele secunde pot încurca favoritele seriei, Astra 2 având o formulă „îmbunătăţită” la acest meci, antrenorul primei echipe, Marius Măldărăşanu, venind şi el să vadă atât foştii săi elevi, de la „satelit”, cât şi pe cei pe care i-a promovat către Liga I.

Astra a evoluat cu portughezul Miguel Silva Santos în poartă –jucător adus de la nou-promovata olandeză Fortuna Sittard, debutant în România, internaţionalul de tineret Butean, internaţionalii de juniori Truşescu (venit după un an petrecut la AS Roma – „Primavera”) şi Chirac, plus Crişan, Barbbir, Boboc, Şerban, Dr. Gheorghe, Găvîrliţă şi Vîlceanu, pe parcursul partidei intrând şi Vîrtej, Banu şi Lupuleţ.

Liga a III-a, Seria 3, etapa 1,rezultate şi marcatori

FC Voluntari 2 – Flacăra Moreni 1-0

Eduard Vraciu (63)

CSM Alexandria – AFC Hermannstadt 2 2-2

Cosmin Ciocoteală (29), Mihai Vintilă (61) / Andrei Pop (35), Robert Bratu (80 – pen.)

ACS SR Municipal Braşov – FC Pucioasa 1-0

Vlad Boţia (75)

Flacăra Horezu – Sporting Roşiori 0-0

AFC Astra 2 – U Craiova 1948 SC 2 1-1

Gabriel Şerban (60 – pen.) / Luis Niţu (36)

Unirea Bascov – ACSO Filiaşi 0-0

U Craiova 1948 SA – Atletic Bradu 3-0

Stefan Kovari (49), Alexandru Raicea (51), Mihai Dina (74)

Turris Oltul Turnu Măgurele – Viitorul Domneşti 7-0

Marian Constantinescu (10, 54), Alexandru Fotescu (41, 45, 89), Alin Pencea (65), Liviu Băjenaru (90+1).

Etapa viitoare

(31 august – 1 septembrie):

Sporting Roşiori –Astra 2, CSU 2 Craiova – Unirea Bascov, FlacăraMoreni – Turris Tn.Măgurele, Atletic Bradu – Voluntari 2, Viitorul Domneşti – CSM Alexandria, FC Pucioasa – ACSO Filiaşi, ASSR Braşov – U. Craiova.