Petre Apostol

Pentru al treilea an, Asociația Start Now și Primăria Urlați organizează evenimentul de alergare Semimaratonul Bucuriei, care va avea loc în zona Dealu Mare, în data de 29 septembrie. Conform organizatorilor, evenimentul Semimaratonul Bucuriei susține practicarea sportului alături de familie și de prieteni, dar are și o componentă caritabilă, o parte din fondurile rezultate fiind destinată susținerii unor cauze sociale.

Până în prezent, după deschiderea înscrierilor, pe lista de start la toate categoriile sunt deja 209 participanți.

Se vor organiza următoarele probe:

– Semimaraton 21,5 km;

– Cros 10,8 km;

– Cursa fotoliilor rulante – 3 km;

– Cursa familiei – 800 m

Iar pentru copii întrecerea va avea loc astfel:

– De la 3 la 5 ani – 200m

– De la 5 la 8 ani – 400m

– De la 8 la 10 ani – 600m

– De la 10 la 13 ani – 800m

– De la 13 la 16 ani – 1000m

De menționat că pentru cursele copiilor și pentru cursa fotollilor rulante nu există taxă de înscriere, cea din urmă probă fiind organizată cu sprijinul Fundației Motivation și al Asociației Roțile Schimbării.

Mai multe detalii despre eveniment și înscrieri se pot obține de pe pagina de internet runtourlati.ro. Organizatoarea întrecerii, Asociația Start Now (președinte Iulian Șerban), este o asociație non-profit care urmărește să aducă în comunitatea prahoveană proiecte de impact (educaționale, sportive, sociale, de antreprenoriat).

„Intenționăm ca acest eveniment să devină o tradiție nu doar pentru orașul Urlați, ci pentru întreg județul, promovând, în fața alergătorilor veniți din toată țara, atât sportul, cât și zona viticolă a Prahovei. Ne dorim, de asemenea, să transformăm Semimaratonul Bucuriei într-o sărbătoare a orașului Urlați, atât pentru localnici, cât și pentru participanți, pentru că zona este una deosebită și merită toată atenția, atât din punct de vedere sportiv, cât și turistic”, menționează organizatorii într-un comunicat.

În privința elementului social, cu fondurile strânse la prima ediție s-a reușit construirea unui teren de sport pentru copiii de la Centrul de Zi „Sfântul Stelian”, din Urlați, iar la ediția a doua banii s-au îndreptat spre dotarea cu echipament sportiv a unităților școlare din Urlați: Grădinița cu program prelungit „Clopoțica”, Școala Gimnazială „Cănuță Ionescu” și Liceul Teoretic „Brâncoveanu-Vodă”.

Termenul limită pentru înscrieri este data de 19 septembrie, ora 20:00.