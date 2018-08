Fotbalistul Tricolorului CFPV cu paşaport

Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru. Astăzi, despre un jucător emblematic al Tricolorului C.F.P.V. Ploieşti.

În perioada interbelică, foarte puţini jucători din alte ţări au evoluat la un nivel „de vârf” în echipele de fotbal româneşti, foarte puţine nume au reuşit să se impună ca jucători de valoare. Unul dintre jucătorii aşteptaţi cu mari speranţe la Ploieşti în perioada interbelică, de către conducătorii grupării Tricolor C.F.P.V. şi în care s-au investit mari speranţe a fost cehoslovacul Stanislau Bartunek. Acesta s-a născut în anul 1910 la Lieben, Boemia – Moravia, iar fotbalul l-a început la echipa din localitatea natală S.K. Lieben. În primăvara anului 1939, pentru un contract în valoare de 150.000 de lei, Bartunek a obţinut deslegarea pentru clubul Tricolorul C.F.P.V. având carnetul de legitimare cu numărul 47.206. Debutul pe stadionul Tricolorul din localitate a avut loc la 20 februarie 1939, în partida Tricolorul C.F.P.V. – Prahova 2-1 (1-0). Gol în minutul 4. Presa vremii menţiona despre debutul acestui jucător următoarele: „Fostul jucător al clubului S.K. Lieben şi-a făcut un debut strălucit. Deşi, apărut în localitate numai cu câteva ore înainte de match, a jucat extraordinar. Este tipul centrului înaintaş ideal şi o achiziţie fericită. Shootează extrem de puternic şi deprins cu ambele picioare are un dribling derutant, extrem de precise şi o pătrundere mare. La jocul de cap este de neegalat. Publicul entuziasmat de vituozitatea sa, l-a aplaudat de nenumărate ori la scenă deschisă”. Debutul pe prima scenă a fotbalului românesc este consemnat la 5 martie 1939 în partida Venus Bucureşti – Tricolorul C.F.P.V. Ploieşti 2-0. Pentru gruparea ploieşteană a evoluat pe prima scenă a fotbalului românesc 9 partide şi a marcat un singur gol. În vara anului 1939 presa vremii menţiona: „În cursul zilei de eri s’a prezentat la FRFA jucătorul ceh Bartunek angajat de gruparea ploeşteană Tricolor CFPV. Arătând că nu şi-a primit salariul din luna Mai, Bartunek a cerut rezilierea contractului care-l leagă de gruparea sa. În intenţia lui Bartunek e, în cazul când i se va rezilia contractul, să se întoarcă în Boemia – Moravia”. În vara anului 1939 a apărut un scurt material în presa vremii despre activitatea sa de la Ploieşti, relatată de impresarul său: „CAZUL BARTUNEK. Struska ne-a vorbit apoi de cazul Bartunek. El este doar cel care a fost intermediarul angajării jucătorului ceh. – „Nu ştiu ce să cred, ne spune Struska. La Praga, Bartunek conta ca un jucător de mare valoare. Forma sa din România nu are explicaţii logice. Probabil că viaţa neregulată pe care a dus-o l-a adus în forma slabă care a determinat rezilierea contractului său. Eu am trimis în România un jucător excelent, pentrucă n’aveam interes să fac altfel… Că Bartunek a fost victima unor amici „interesaţi” care l-au împins spre o viaţă nesportivă, nu pot fi făcut eu vinovat. Dealtfel astăzi sau mâine voi pleca la Ploeşti pentru a face personal o anchetă. Dacă voi găsi că Bartunek este vinovat cât de puţin, voi cere personal federaţiei cehe suspendarea lui pe viaţă. În acelaşi timp mă pot angaja să obţin pentru Tricolor CFPV restituirea sumei pe care a plătit-o pentru deslegarea lui Bartunek. NOJIR ŞI LUDL. Am întrebat apoi pe Struska despre situaţia profesioniştilor cehi la Praga. – E destul de delicată. Toţi vor să se angajeze în străinătate. Doi din ei, cei mai buni, Nojir şi Ludl, mi-au declarat că ar vrea să joace la Venus. Cred că aş putea să conduc tratativele pentru angajarea lor”. În anul 1945, jucătorul Stanislau Bartunek activa pentru gruparea Bata Zlin (Cehoslovacia), fiind în mare formă la vârsta de 35 de ani.