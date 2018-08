Clubul ploieştean de eşalon secund a ajuns la un acord cu doi jucători străini, ambii cu profil ofensiv, care au semnat contracte cu Petrolul. Este vorba despre atacantul israelian Toto Tamuz, cel care se întoarce, astfel, după doi ani şi jumătate, la gruparea ploieşteană, şi de spaniolul Noe Acosta – şi el cu “CV” în care are trecut un club românesc – U. Cluj, mai precis.

Aşa cum s-a scris de câteva zile, Tamuz a reprezentat o pistă pe care Petrolul a mers de câteva săptămâni, şi, până la urmă, jucătorul în vârstă de 30 de ani a semnat un contract valabil până la finele actualului sezon, cu opţiune de prelungire pentru încă o stagiune.

„Poate că pe mulţi i-a surprins această mutare a noastră, dar am ales să- l “recuperăm” pe Toto pentru că este un jucător pe care îl cunoaştem foarte bine. Ştim ce poate, îi ştim valoarea şi, chiar dacă vine după o perioadă de inactivitate, sunt convins că el nu şi-a spus nici pe departe ultimul cuvânt în fotbal. Chiar mizăm pe dorinţa lui de a demonstra asta, cu atât mai mult cu cât, de la primele discuţii pe care le-am avut, Toto a îmbrăţişat fără rezerve posibilitatea de a se întoarce la Petrolul, deşi avea şi alte oportunităţi de a-şi relansa cariera”, a declarat preşedintele clubului ploieştean, Cristi Vlad.

Născut în Nigeria, dar crescut de mic în Israel, Toto Tamuz a evoluat, de-a lungul carierei sale, pentru Hapoel Petah Tikva (2005-2006), Beitar Jerusalem (2006-2010), Hapoel Tel Aviv (2010-2013), Ural Yekaterimburg (2013-2014, Rusia), Petrolul Ploieşti (2014-2016), Hunan Billows (2016-2017, China) şi, ultima dată, Hapoel Tel Aviv (2017), având trecute în CV două titluri de campion, patru Cupe şi un titlu de golgheter, toate obţinute în Israel, dar şi un an complet de pauză competiţională, peste care va fi destul de dificil să treacă, mai ales că are de rezolvat şi problema kilogramelor în plus! Cel puţin pentru Liga a II-a, este un transfer care poate reprezenta un pariu câştigător, la un moment dat. Rămâne de văzut…

La Petrolul, în perioada petrecută între februarie 2014 şi februarie 2016, masivul atacant a bifat 62 de meciuri şi 20 de goluri marcate.

Toto Tamuz a început, deja, antrenamentele sub comanda lui Leo Grozavu, şi va urma, pentru început, un program special, pentru a recupera diferenţa de pregătire fizică ce-l separă de noii săi colegi.

Şi mijlocaşul spaniol Noe Acosta a semnat un angajament cu FC Petrolul Ploieşti, valabil până la finalul sezonului competiţional 2018-2019.

În vârstă de 34 de ani, Acosta vine din Grecia, acolo unde a evoluat, în ultimii şapte ani, doar la nivel de prim-eşalon, bifând 173 de partide şi 13 goluri marcate pentru Olympiakos Volos, Aris Salonic, Levadiakos, PAS Geanina şi, ultima dată, PAS Lamia (26 de prezenţe în stagiunea 2017-2018 a Super League). Noul echipier al „lupilor” nu este la prima experienţă în fotbalul românesc, Acosta evoluând, între ianuarie 2010 şi ianuarie 2011, pentru „U” Cluj. Acesta se antrenează de săptămâna trecută sub comanda lui Grozavu, pentru el momentul debutului fiind mult mai aproape.