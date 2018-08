Marian Dima

Alexia Apostolescu vrea să reprezinte România la Olimpiadă, în proba de sărituri peste obstacole! Un „vis” al unei adolescente „de clasa a 12-a”, care poate deveni însă realitate… Poţi fi convins că e posibil, mai ales dacă stai de vorbă cu Alexia, fostă baschetbalistă de lot naţional de juniori, sportiva care avea cele mai bune procentaje din ţară, la un moment dat, pentru vârsta sa, dar care s-a dedicat unei discipline sportive noi, mult mai „complexă” – din hipism, săriturile peste obstacole !

Participantă, deja, în circuitul Global Champions, care reuneşte cei mai buni cai din lume, Alexia se pregăteşte să reprezinte România în Balcaniada de la Zagreb – Croaţia. Face parte din lotul naţional de tineret al ţării noastre, se antrenează pe cont propriu, având o echipă de specialişti, câte 5-6 ore pe zi, timp de 6 zile pe săptămână, şi deprinde tainele unei lumi fascinante, în care calul şi călăreţul reprezintă un tot unitar. „Nu se suie nimeni pe caii mei, am 4 în acest moment” – spune Alexia, care are norocul unei susţineri totale din partea familiei, încrederea în posibilităţile propriului copil, în pasiunea şi talentul ei, făcând posibile aceste performanţe şi, mai ales, perspectivele.

Asta pentru că familia, tatăl ei, au constituit un club 100% privat – Phoenix Riders, unde se investeşte acum într-o bază de pregătire fabuloasă pentru ţara noastră, la Băicoi! Un proiect unic, în care nu contează, la acest moment, „cât se investeşte”, într-o lume în care „pilonii” de rezistenţă, la nivel naţional, sunt CSA Steaua, Municipal Sibiu şi Eqvestria (alt club privat, pentru care concurează şi Alexia). „Consider că este un obiectiv realizabil, uşor chiar, din anumite puncte de vedere, să ajung să particip la o Olimpiadă, poate chiar peste doi ani, la Tokio” – spune sportiva prahoveană, care are în „sânge” înălţimile: a privit în sus la coşul de baschet, acum se luptă cu înălţimile „ecvestre”, iar în planurile sale „de studiu” intră …. pilotajul, pentru că „va veni vremea când voi fi la manşa unui avion”!

„Poate fi o afacere senzaţională, dar şi o gaură uriaşă” – este concluzia tatălui, Eliodor Apostolescu, şi el cotat printre „milionarii în euro” ai ţării noastre.

„Incredibil, dar, şi la sărituri peste obstacole se poate… trişa! Există pinteni cu curent electric, care pot da un anumit impuls calului la anumite obstacole, există creme care aplicate sub jambiere pot influenţa săriturile! Toate aceste lucuri sunt verificate atent, la fiecare concurs” – povesteşte Alexia.

„Echipă” de trei, plus unul!

Alexia Apostolescu participă la circuitele internaţionale, în paralel cu „programa şcolară”, care nu-i permite, deocamdată, să bifeze câte concursuri ar putea şi ar dori. Mai ales că trece clasa a XII-a şi nu-şi permite să neglijeze şcoala. Echipa ei este formată din antrenorul Ionuţ Năstase şi din îngrijitorul Ionuţ Laurenţiu Dinu, cei care se ocupă de întreţinerea armăsarilor de concurs. Deloc simplu – există mai multe programe de furajare (relaxare, forţă, concurs), zeci de mii de kilometri făcuţi anual, în locaţiile de concurs. Şi premii pe măsură în circuitele internaţionale, însăşi Alexia câştigând 1200 de euro la Londra, de exemplu. Iar premiile totale ale circuitului ating valori fabuloase, întâlnite doar în tenis: 13 milioane de euro! O “lume” în care unul dintre “copiii minune” poate fi considerată şi românca Alexia Apostolescu, care, în mai puţin de 4 ani, a trecut de la “curiozitatea” de a se sui pe un cal la performanţe mondiale de top! Chiar dacă face parte din categori a de vârstă “copii” (până la 18 ani), deja, concurează la tineret şi seniori!

Colegă cu fetele lui Bill Gates şi Bruce Springsteen!

În lumea concursurilor de sărituri peste obstacole, Alexia a avut adversare, dar şi prietene, celebre, în acelaşi timp. Fata lui Bill Gates (are o avere de 89 miliarde de dolari, al doilea din lume) –

Jennifer sau fiica actorului Bruce Springsteen – Jessica (participantă, deja, la Olimpiada de la Londra) sunt printre obişnuitele circuitelor internaţionale!

Cifrele unei pasiuni

• 9 cai, toţi cumpăraţi din străinătate, a avut Alexia Apostolescu, din Belgia şi Germania.

• Cei 5 cai de obstacole, vânduţi, au mers, toţi, de asemenea, peste hotare, în ţări precum Finlanda, Olanda, Canada sau Spania. Pentru unul dintre aceştia, s-a obţinut 55.000 de euro, în condiţiile în care fusese cumpărat cu 20.000 de euro. „Plusul valoare” – rezultatele obţinute de cal cu Alexia în şa.

• 100.000 de euro a costat cel mai scump cal achiziţionat de familia Apostolescu pentru Alexia.

• Incredibil, dar România – care avea înainte de 1989 o pepinieră de cai pentru sărituri foarte valoroasă, la Herghelia Jegălia (înfiinţată încă din anul 1921) – nu mai „produce” niciun cal pentru această disciplină!

• Dresaj, sărituri peste obstacole şi concurs complet sunt cele trei discipline ecvestre din programul Jocurilor Olimpice moderne. Au fost introduse în 1900, la Paris, retrase apoi până în 1912, după care au fost incluse din nou in programul olimpic. Din 1952 au fost admise în competiţia olimpică şi întrecerile feminine. De atunci se concurează mixt, fiind singurul sport unde nu există competiţie separată pentru femei şi bărbaţi! România a fost reprezentată prima dată la JO, în 1936, la Berlin, apoi la JO din 1952, 1956, 1960 şi 1980, ultima prezenţă fiind consemnată în 2004, la JO de la Atena, la concursul complet. Avem 2 medalii olimpice – argint la Berlin – dresaj individual, 1936 şi bronz la Moscova, 1980, dresaj echipe!