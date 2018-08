Antrenorul prahovean Mihai Dinu a fost cooptat în staff-ul celor de la Gloria Buzău, echipă promovată în Liga a III-a. Dinu va reuşi astfel performanţa de a activa, în paralel, la 3 echipe, formaţia de seniori CS Cornu, din Liga A Prahova – „care este obiectivul meu de suflet”, Gloria Buzău, unde va fi secund, dar şi la juniorii Petrosportului, club cu care a început o colaborare, de asemenea!

„Voi încerca să le împac pe toate, cum se spune, şi rămâne de văzut dacă voi reuşi. La Buzău am fost deja şi mi-am dat acordul pentru a ajuta Gloria, în baza bunelor relaţii pe care le am cu George Timiş – şeful secţiei de fotbal. „Mă bucur că voi avea la echipă şi jucători prahoveni – cum este Răzvan Catană şi fotbalişti cu care am lucrat chiar la Cornu – atacantul Mihai Ene şi înţeleg că şi cei de la Gloria vor mai încerca să aducă 1-2 jucători care să ajute la realizarea obiectivelor, fiind pe listă şi fotbalişti din judeţul Prahova” – spune Dinu.