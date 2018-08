„Demiterea Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) oferă României oportunitatea de a elimina abuzurile din trecut”, comentează publicaţia New Europe, săptămânal independent, neafiliat politic, cu sediul la Bruxelles, preluat de Mediafax. „Un nou raport arată că România este de departe statul din Uniunea Europeană care încalcă drepturile omului cel mai mult „, observă New Europe, notând că, printre numeroasele probleme, în februarie, procurori DNA care lucrau sub autoritatea Laurei Codruţa Kovesi au fost înregistraţi în timp ce discutau despre tentative de a fabrica dovezi. „În final, umbra justiţiei politizate care afecta mandatul ei s-a dovedit a fi prea puternică. Prin urmare, încotro se îndreaptă lupta anticorupţie? Primul pas ar trebui să fie întreruperea relaţiei toxice a DNA cu Serviciul Român de Informaţii (SRI). Cele două structuri, esenţiale pentru lupta anticorupţie, au dezvoltat o relaţie care a creat potenţialul pentru abuzuri în sistemul judiciar. Această alianţă autonomă, cimentată printr-un protocol de cooperare, este o reminiscenţă îngrijorătoare a justiţiei din perioada comunistă, aplicată prin temuta Securitate”, subliniază New Europe într-un editorial intitulat „Înlăturarea Laurei Kovesi de la conducerea DNA oferă României o oportunitate de aur pentru eradicarea petelor abuzurilor din trecut”. „România nu trebuie doar să îşi remedieze imaginea, ci trebuie şi să reinstituie responsabilitatea democratică a acestor două instituţii importante ale ţării”, subliniază New Europe.