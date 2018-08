Antrenorul Petrolului, Leo Grozavu, a decis să reununţe la serviciile a încă unui jucător dintre cei care au făcut parte din “perioada romantică” a actualului Petrolul 52. Este vorba despre Cosmin Lambru, jucător născut în anul 1998, decizia fiind cu atât mai suprinzătoare cu cât acesta se încadra în categoria fotbaliştilor “crescuţi de club” şi, cu atât mai mult, vârsta – 19 ani la acest moment – îl încadrează în categoria jucătorilor Under 21 inclusiv anul viitor! Mai mult, atacantul care debuta chiar în Liga I, în anul când falimentara SC FC Petrolul SA evolua pentru ultima dată în primul eşalon (a bifat sub comanda lui Jerry Gane, pe atunci, ultimul sfert de oră al etapei de închidere a sezonului, 0-2 la Craiova) mai are şi 3 ani de contract la echipa ploieşteană, dar verdictul în cazul său, pare să fie acelaşi, indiferent de “atu-uri”!

Pe de altă parte, prestaţiile din ultima perioadă pentru jucător nu au fost la cele mai bune “cote”, clubul dorind, pe moment, o variantă prin care acesta să fie împrumutat la o altă grupare – SCM Gloria Buzău a fost una dintre opţiuni – pentru a juca mai mult şi, eventual, a reveni în atenţia staff-ului petrolist. Numai că jucătorul a refuzat această variantă şi a ajuns… colegul lui Jean Prunescu, un alt jucător pus pe “lista neagră” de către Leo Grozavu, de o săptămână, cei doi devenind “colegi” sub comanda lui Gheorghe Liliac, la echipa de juniori “republicani A” a Petrolului!

Cum perioada de transferuri se încheie peste mai puţin de 2 săptămâni (mai precis pe 3 septembrie), cei doi mai au posibilitatea să se răzgândească şi să accepte un împrumut sau, chiar varianta rezilierii contractelor.