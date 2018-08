Prima ediție a Festivalului „Jazz on the Rooftop”, un proiect marca Ploieşti Jazz Festival, va debuta astăzi, la Ploiești. Evenimentul este organizat de Filarmonica „Paul Constantinescu” şi se va desfășura pe terasa clădirii de sticlă din imediata vecinătate a Catedralei Sf. Ioan Botezătorul, în fostul sediu al OMV Petrom. Evenimentul va fi deschis astăzi, începând cu ora 20.30, cu reprezentația Ploiești Jazz Trio, iar de la ora 21.15 lui Sorin Zlat (pian), Răzvan Cojanu (contrabas) și Laurențiu Ștefan (tobe) li se va alătura Nadia Trohin (voce). Mâine, 18 august, tot de la ora 20.30, publicul se va putea întâlni cu “Ana Maria Galea trio”- din care fac parte Ciprian Parghel – bas, Daniel Csikos – pian, Ana Maria Galea – voce feat Vaughn Roberts – trompetă, iar de la 21.15, cu trupa “U4Music”, formată din artiştii Roberto Pistoleri – tobe, Paolo Profetti – saxofon, Albert Tajti – pian și RC – bas. „Jazz on the Rooftop” se va încheia duminică, 19 august, când începând cu ora 20.00 este programat concertul trupei “Zoom”, formată din Lăcrămioara Bradoschi (voce), Răzvan Encuna (voce), Zefir Brezeanu (sax), Lucian Duță (vioară), Cristian Duca (pian), Dan Lung (chitară), Andrei Frîncu (bas), Relu Despa (percuție) și Leonard Stoica (tobe).