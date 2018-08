• Reprezentanţii prahoveni vor intra în concurs la finalul săptămânii

Petre Apostol

Ieri seară, la Berlin, în Germania, s-a dat startul Campionatelor Europene de Atletism, eveniment care se va încheia duminică. Delegaţia României cuprinde şi reprezentanţi prahoveni, inclusiv în lotul de sportivi, precum şi în stafful tehnic (antrenorul de la CSM Ploieşti, Robert Munteanu) şi în rândul oficialilor (antrenorul coordonator de la CSM Ploieşti, Augustin Iancu, secretar general al Federaţiei Române de Atletism).

La ediţia cu numărul 24 a Campionatelor Europene, România va fi prezentă cu 36 de sportivi (18 fete şi 18 băieţi), printre care se regăsesc şi patru reprezentanţi prahoveni, toţi urmând să concureze în cadrul probelor de ştafetă.

Dintre prahoveni, primii care vor intra în concurs sunt Cristian Radu şi David Iustin Năstase, componenţi ai ştafetei de 4×400 metri a României, probă care are programate seriile preliminare în prima sesiune de vineri, începând cu ora 14:05 (ora României).

Cristian Radu este născut în 1996, fiind pregătit de antrenorul Robertino Tănase şi legitimat la CSM Ploieşti şi la CS Petrolul Ploieşti.

David Iustin Năstase este încă la categoria juniori I, fiind născut în 1999, şi este pregătit de către profesoara Maria Andrei, având legitimare la CSŞ Ploieşti şi CSM Bucureşti.

La startul probei de ştafetă 4×400 metri vor fi 16 echipe, reprezentativa României fiind a 14-a pe lista de calificare, conform celor mai buni doi timpi obţinuţi în ultimul an. În această perioadă, cea mai bună performanţă a ştafetei tricolore a fost stabilită chiar luna trecută, la Stara Zagora (Bulgaria – foto sus), când a devenit vicecampioană balcanică, la ediţia cu numărul 71 a competiţiei, cu timpul de 3:08.29 minute, în echipă fiind prezenţi atât Cristian Radu, cât şi David Năstase.

Cea de-a doua performanţă (3:09.10 minute) a fost stabilită anul trecut, la Bydgoszcz, în Polonia, la Europenele de Tineret, din acea echipă, care a încheiat pe locul al optulea, făcând parte doar Cristian Radu dintre cei doi reprezentanţi prahoveni de la Berlin.

Concursul de ştafetă 4×100 metri este programat în ultima zi a campionatelor, duminică, 12 august, seriile preliminare urmând să aibă loc de la ora 20:40 (ora României). În cadrul echipei României se regăsesc şi doi atleţi care au dublă legitimare, la CSM Ploieşti şi CS Petrolul Ploieşti, anume Petre Rezmiveş (născut în 1997, antrenor Augustin Iancu) şi Costin Homiuc (născut în 1997, antrenor Robert Munteanu).

Vor fi prezente 16 echipe, ştafeta României fiind a noua conform celor mai buni doi timpi cumulaţi din perioada de calificare, ambele performanţe ale reprezentativei tricolore fiind stabilite luna trecută. Cel mai bun timp înregistrat a fost de 39.18 secunde, stabilit la Campionatele Balcanice de Ştafete (foto alăturat), disputate la Erzurum, în Turcia, performanţa respectivă reprezentând, totodată, şi noul record naţional la proba de 4×100 metri.

Cel de-al doilea timp a fost de 39.48 secunde şi a fost realizat la o săptămână după performanţa din Turcia, în cadrul Campionatelor Balcanice de la Stara Zagora. De menţionat că la ambele performanţe au contribuit şi cei doi reprezentanţi de la CSM Ploieşti-CS Petrolul Ploieşti, Petre Rezmiveş şi Costin Homiuc.

În plus, de menţionat că timpul de 39.18 secunde reprezintă a 11-a performanţă europeană a anului stabilită de o ştafetă naţională, lideră în această ierarhie fiind reprezentativa Marii Britanii (37.61 secunde), singura care a coborât cronometrul sub 38 de secunde, care este, de altfel, şi cel mai bun timp al anului la nivel mondial.