Sunt destule “semne de întrebare” privind comunicatele emise în ultimele zile din ambele părţi implicate în “problema” spaţiilor publicitare de la CSM! Primul ar fi legat de meciurile Naţionalei României, două la număr pe arena “Ilie Oană”, în viitoarea perioadă, evenimente pentru care se pare că arena este degrevată de aceste “sarcini” legate de publicitate – anume “riscul” ca la un eveniment în care organizatorul are nişte sponsori, terţe personae, să-i poată impune apariţia pe stadion a unor banere (eventual de la societăţi rivale!). Dacă pentru Naţională s-a ţinut cont de acest “amănunt”, pentru alţii de ce nu s-a putut? Presupunând că Petrolul se va califica în Europa League, de exemplu, unde stadionul trebuie obligatoriu branduit de sponsorii oficiali ai competiţiei, ce va face CSM-ul?

Cum, de asemenea, cel care a licitat şi plăteşte pentru aceste spaţii nu are nicio vină că a dat bani să fie “permanent” partenerii săi expuşi! A licitat şi a câştigat! Că acel “caiet de sarcini” a fost făcut aiurea, prost, şi va genera astfel de conflicte, de care nimeni nu are nevoie, e altă discuţie! Desigur, nimeni nu e vinovat, nimeni nu răspunde! Întâi semnăm, apoi ne războim în comunicate şi, eventual, ne judecăm! Are “Ploieştiul peşte” dacă e să se piardă şi astfel de procese… Doar vorbim despre “specialişti” în pierderea de procese!