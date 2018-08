Marian Dima

După mai multe sezoane petrecute în spaţiul arab, bifând experienţe profesionale în Arabia Saudită şi Irak, antrenorul ploieştean Eusebiu Tudor a început o nouă „aventură”, de această dată la una dintre echipele cu pretenţii din Kuweit, Al-Qadisiya.

Alături de Ion Marin, Eusebiu Tudor va debuta oficial chiar la finele acestei săptămâni, când formaţia kuweitiană, una care are, an de an, drept obiective “cupa şi campionatul”, în întrecerea internă, va evolua în “Arab Cup”, în Egipt, pe terenul celor de la Zamalek – un alt nume important al fotbalului din această zonă.

Qadisiya merge în Egipt direct din… Turcia, acolo unde a efectuat un cantonament, la Izmit, după acest debut internaţional, pentru formaţia unde activează Sebi Tudor urmând Supercupa Kuweitului, debutul în campionat, dar şi o participare în Liga Campionilor Asiei!

Ion Marin (câştigătorul Cupei din 1995, cu Petrolul) – a trecut, recent, printr-o dificilă încercare, o operaţie de cancer la colon!

El a obţinut, ca antrenor, titlul de campion al Kuweitului, ţară unde are o cotă foarte bună, ca de altfel în întreg spaţiul ţărilor arabe.