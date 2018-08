Comisarii Curţii de Conturi au programate peste 760 de audituri financiare vizând instituţii din administraţia publică locală, în toate cele 41 de judeţe plus Bucureştiul, în partea a doua a acestui an, conform Programului de activitate publicat pe site-ul instituţiei, potrivit Mediafax.

În cadrul acestor misiuni, Camerele din teritoriu ale Curţii ar trebui să facă audituri asupra conturilor anuale de execuţie bugetară.

Pe lângă acestea, comisarii Curţii de Conturi vor mai face 141 de controale, de diverse tipuri, dintre care cele mai multe vizează administrarea patrimoniului deţinut de unele instituţii locale.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, prin 17 audituri de performanţă, reprezentanţii Curţii vor verifica eficienţa mai multor instituţii din administraţia locală.

Comisarii Curţii din judeţul Bistriţa-Năsăud trebuie să realizeze cele mai multe misiuni de audit financiar, 30, iar cele mai multe controale – cei din Timiş.

„Curtea de Conturi a României a aprobat, prin Hotărârea nr. 315/9 august 2018, pentru prima dată, publicarea Programului de activitate al Curţii de Conturi pe site-ul instituţiei. Programul de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2018 – semestrul II cuprinde acţiunile structurilor centrale şi teritoriale cu privire la entităţile care urmează să fie auditate până la sfârşitul anului pe cele trei tipuri de audit public extern: financiar, de conformitate, respectiv de performanţă. (…) Totodată, publicarea programului de activitate al Curţii de Conturi reprezintă o nouă abordare a conducerii instituţiei faţă de propriile structuri prin facilitarea unei mai bune derulări a procesului de asigurare, consiliere şi evaluare în cadrul misiunilor de audit”, se precizează într-un comunicat de presă al instituţiei.

Întregul program de activitate a Camerelor Curţii de Conturi din semestrul al doilea al acestui an, administraţia publică locală, poate fi consultat la această adresă: http://www.curteadeconturi.ro/CA/Program_sem_II_admin_publica_locala..pdf.