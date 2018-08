La sfârşitul săptămânii trecute, a început şi sezonul 2018 – 2019 al Cupei României, faza judeţeană, etapă a întrecerii în care au intrat formaţiile din Liga C Prahova. Multe dintre ele neinteresate de întrecere, dovadă faptul că a “curs” cu calificări la “masa verde”, majoritatea scorurilor de 3-0 rezultând în urma neprezentărilor.

Iată rezultatele turului I:

Viitorul Predeşti 8 – 1 Viitorul Poienarii Burchii

AS Puşcaşi 3 – 0 Unirea Bărcănești

Unirea Tricolor Lipăneşti 3 – 0 Tirana Homorâciu

Şoimii Apostolache 0 – 4 Viitorul Iordăcheanu

Viitorul Ţipăreşti 3 – 0 Flacăra Filipeşti de Târg

Recolta Dumbrava 0 – 3 CSC Berceni II

Progresul Coslegi 3 – 0 AS Dârvari Coslegi

Speranţa Olari 5 – 2 Unirea Lacul Turcului

Unirea Brăteşti 2 – 4 Arizona Zalhanaua

Tineretul Balta Doamnei 3 – 4 Energia Pietroşani

Viitorul Proviţa de Sus 3 – 0 NG Brătăşanca

Vulturul Zănoaga 3 – 0 Voinţa Vadu Părului

Viitorul Pantazi 0 – 3 Victoria Fântânele

Viitorul Cosminele 0 – 3 Tricolor Coţofeneşti

AS Podenii Noi Valea Dulce 0 – 3 AS Mehedinţa

CS Scorţeni Mislea 0 – 3 AS Băneşti

Viitorul Fulga 3 – 7 Rapid Sălciile

*Meciul AS Şotrile – Olimpia Comarnic se dispută sâmbătă.