Violeta Stoica

Infrastructura rutieră, alături de cea feroviară, sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă Ministerul Transporturilor, prin societățile naționale care au în administrare cele două componente de transport. Niciuna dintre ele nu se prezintă la nivelul celorlalte state ale Uniunii Europene, deși România este stat membru de 11 ani! Dacă despre autostrăzi se vorbește cam tot de atâția ani doar pe hârtie, prin soluții de proiecte schimbate de la o guvernare la alta, nici pe partea de infrastructură rutieră existentă lucrurile nu stau deloc bine. Poduri vechi și nereparate de decenii, cu gropi și cu structuri afectate de viiturile repetate din ultimii ani, așteaptă finalizarea părții birocratice pentru ca să intre în reparații.

În cele din urmă, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregătește în a doua parte a acestui an documentația necesară reparării a patru poduri importante aflate pe drumurile naționale din județul Prahova.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri București – în aria căreia se află și Secția Drumuri Naționale Ploiești, care administrează cele mai importante artere rutiere din județul Prahova – va avea la dispoziție, până la finalul lui 2018, toate documentațiile de avizare și proiectele tehnice pentru execuția lucrărilor de reparații de care au nevoie două poduri peste râul Teleajen, un altul – peste râul Prahova și un al patrulea – un pod mai redus ca dimensiuni care trece peste o viroagă la Măneciu.

În ultima perioadă, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București au întocmit – prin firme specializate – expertizele tehnice aferente celor patru obiective rutiere, următoarea etapă – care se estimează a fi finalizată în circa patru luni de la semnarea contractelor – fiind elaborarea documentațiilor pentru autorizațiile de construire, proiectul tehnic de execuție, documentele pentru avizarea lucrărilor de intervenție.

Unul dintre podurile cu probleme, lucru recunoscut chiar și în documentele oficiale ale CNAIR, este acela peste râul Teleajen, de la ieșirea din Ploiești spre Bucov, pe DN1B, care se află într-o stare de degradare avansată. Infrastructura acestui obiectiv are mari deficiențe, pentru că eroziunile din albia râului au produs, în timp, probleme blocurilor din beton care susțin picioarele podului pe distanțe de zeci de metri. Expertiza a stabilit că este nevoie de intervenții serioase pentru menținerea siguranței traficului rutier.

Un alt pod peste râul Teleajen, aflat de această dată la Blejoi, pe DN1A, are de asemenea nevoie de reparații, mai ales că au trecut mai bine de 10 ani de la ultimele lucrări de consolidare. Acest pod cu o lungime de 213,4 metri se află în exploatare de 53 de ani, fiind construit în anul 1965, ultima consolidare fiind efectuată în anul 2007.

Anul trecut, și pentru acest pod a fost efectuată o expertiză tehnică, pe baza căreia trebuie acum să se treacă de o altă etapă birocratică, de realizare – într-un interval de patru luni – a documentațiilor pentru realizarea lucrărilor de intervenție. De altfel, în expertiză se arată că „având în vedere traficul foarte intens care se desfășoară în prezent pe pod, provenit de pe un drum important care asigură legătura centrului țării cu Capitala, a impus efectuarea prezentei expertize tehnice care asigură informațiile necesare privind lucrările necesare pentru asigurarea stării de viabilitate a podului. (…) Podul de pe DN 1A care traversează râul Teleajen la km 90+086 este clasificat în starea tehnică III – stare tehnică satisfăcătoare, cu degradări puternice la nivelul infrastructurilor și la nivelul căii, cu infiltrații la intrados și elemente care necesită lucrări de reparații. Expertiza tehnică recomandă aplicarea variantei de sporire a lățimii trotuarului”, se arată în concluzii.

În afara “calității corespunzătoare a lucrărilor de întreținere”, experții au constatat prin raportul întocmit un șir întreg de deficiențe la podul peste care trec zilnic sute de mașini de mare tonaj.

Luate pe niveluri, la structura de rezistență a suprastructurii podului, cele mai importante defecte și degradări constatate sunt betonul degradat, coroziunea armăturilor, infiltrații cauzate de lipsa sau de deteriorarea hidroizolației. La nivelul elementelor infrastructurii – aparate de reazem, dispozitive de protecție la acțiuni seismice, sferturi de con – s-au constatat degradări prin eroziune la beton și la armătură, modificarea exagerată a formei și proprietăților fizico-mecanice ale betonului. Una dintre cele mai mari probleme din infrastructura acestui pod pare să fie și lipsa dispozitivelor de protecție la acțiuni seismice, așa cum rezultă din aceeași expertiză tehnică.

Degradări vizibile sunt și la nivelul albiei, a apărărilor de mal, fiind sesizată, printre altele, lipsa lucrărilor de protecție a taluzurilor, rampele de acces degradate. Nici calea de pod nu se află în stare prea bună, pentru că și aceasta este degradată, prezintă gropi, suprafețe cu ciupituri și este poroasă, plus denivelările apărute pe zona carosabilă.

Pe de altă parte, însă, la finalul raportului de expertiză tehnică se precizează: “Concluziile privind starea tehnică stabilite la data efectuării expertizării (n.n. – vara anului trecut) sunt valabile 2 ani, dar numai în situația în care, în acest interval de timp, nu se produce niciunul dintre următoarele evenimente: viituri în secțiunea podului, transporturi excepționale, accidente rutiere cu lovirea structurii de rezistență; cutremur cu un grad de intensitate mai mare de 7 grade pe scara MSK; incendii produse pe pod/sub pod”. Iar anul acesta, nici râul Teleajen care trece pe sub acest pod nu a fost scutit de viituri puternice…

Și un pod de pe DN1, aflat pe raza localității Puchenii Moșneni, construit în anul 1972 și consolidat în 1999, a cărui lungime depășește 150 de metri, are nevoie de reparații, din cauza degradărilor apărute. Această structură rutieră de pe cel mai important drum național din România are armătura corodată, infiltrații care au produs exfolierea betonului și apariția crăpăturilor. Alte probleme ale acestui pod sunt lipsa bordurilor, îmbrăcămintea asfaltică deteriorată pe partea carosabilă și pe trotuare, lipsa mâinii curente la scările de acces.

Cea mai simplă lucrare pare să fie la un pod peste o viroagă din localitatea Măneciu, aici fiind vorba despre intervenția pentru repararea structurii care are doar 9,25 metri lungime.

Abia la jumătatea lunii august se vor deschide ofertele pentru procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru cele patru lucrări, ceea ce înseamnă că reparațiile propriu-zise nu vor începe mai devreme de anul viitor.