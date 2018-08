Rodica Paraschiv,

deputat PSD Prahova

În fiecare an, de 6 august, creștinii sărbătoresc Schimbarea la față, sărbătoare importantă a cărei semnificație este vederea lui Dumnezeu și transfigurarea omului, posibilitatea lui de a se îndumnezei încă din viața aceasta.

Pentru noi, prahovenii, cimitirul din pasul Tabla Buții, trecătoarea situată în Munții Tătarului, în Carpații Orientali, care leagă Valea Teleajenului de cea a Buzăului, este locul în care, pe 6 august, ne ducem să cinstim memoria celor care, în lunile august-octombrie 1916, au căzut aici în luptele purtate de efectivele Corpului III Armată, alături de cele ale Diviziei a 5-a și Regimentului 8 Infanterie – Grupul Tabla Buții.

Sunt înmormântați aici cei care și-au apărat țara, dar și cei care au încercat să o cucerească. Este un simbol al creștinismului, dovadă a înțelepciunii și umanismului care, în timp a devenit un loc de pelerinaj. În anul Centenarului, evenimentul a fost și mai solemn.

Preoții au fost în frunte, cu crucea și îndemnul la înțelegere, toleranță, dragoste de aproape și țară. Reprezentanții armatei au susținut ceremonialul militar și au dat sobrietate momentului.

Instituțiile aparținând Ministerului Afacerilor Interne – Jandarmerie, Poliție, ISU – au participat, dar au și contribuit la organizarea evenimentului.

Într-un loc încărcat de istorie pe unde au trecut triburile dacice, legiunile romane, tătarii, turcii, dar și Mihai Viteazul în 1599, nu poți decât să fii copleșit de încărcătura emoțională a zonei.

Natura este singurul martor tăcut al vremurilor trecute, vama dintre Țările Române a dispărut, nu a mai rămas decât locul cu verdeață și liniște, unde eroii își dorm somnul binecuvântat și unde, anual, venim să-i cinstim. În acest an, au venit și 27 de unioniști din România și Republica Moldova, participanți la Marșul Centenar. După ce au parcurs 700 de kilometri de la Alba Iulia până la Cerașu, au urcat la Tabla Buții să participe la comemorarea ostașilor căzuți în Primul Război Mondial. Eroii au apărat țara, noi nu trebuie decât să o facem din nou mare, reunirea este idealul pentru care au venit la Columna pentru Nemurire frații noștri de peste Prut.

În cele patru luni care au mai rămas până la 1 Decembrie, să redevenim români, să ne cinstim în fiecare zi eroii, să ne respectăm prezentul, să ne creștem copiii în spiritul patriotismului, al respectului față de cei din jur, față de țară, al dragostei și al admirației față de popor, care, cu sacrificiul ființei sale, și-a apărat hotarele, al dragostei față de limba mamă, față de muncă, față de cinste, corectitudine și al respectului față de legile țării.

Astăzi nu trebuie să ne sacrificăm pentru țară, dar trebuie s-o cinstim, pentru că mulți sunt cei care s-au sacrificat și sacrificiul lor merită RESPECT!