Chiar dacă România a rămas fără Simona Halep – numărul 1 mondial – la US Open, ţara noastră are încă reprezentante pe tabloul principal, prahoveanca Ana Bogdan (numărul 83 în clasamentul WTA) fiind una dintre sportivele care au avansat în turul doi al grand-slam-ului de pe pământ american. Sportiva din Sinaia merge în turul secund la Flushing Meadows, după o victorie clară în faţa Mariei Bouzkova (170 WTA), sportivă venită din calificări, scor 6-4, 6-2.

După 51 de minute jucate în primul set, unul mai echilibrat, până la scorul de 4-4, când românca a salvat şi două mingii de break, Ana a avut o misiune mult mai uşoară în setul secund, câştigat clar, cu 6-2.

Pentru Bogdan va urma, în turul 2, un duel infinit mai greu, cu o altă sportivă din Cehia, din “Top 10” de această dată, anume Karolina Pliskova, cap de serie 8 la New York, o jucătoare de cu totul alt calibru. De altfel, Pliskova are o victorie în două seturi în faţa sportivei noastre, în singurul meci direct jucat de către cele două, până acum, joc care nu este însă foarte relevant, având loc cu 4 ani în urmă!