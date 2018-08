Scurtă lecţie pentru soţie

Soţia se pregăteşte să prăjească un ou ochi, când tocmai se întoarce soţul acasă şi începe să ţipe:

– Atenţie! Atenţie! Mai mult ulei! Avem nevoie de mai mult ulei! O să se ardă! Atenţie! Întoarce-l, întoarce-l, întoarce-l! Hai! Atenţie! Ai înnebunit? Uleiul o să se termine! O, Doamne, Dumnezeule, sarea! Nu uita sarea!

Soţia, deja enervată la culme de ţipetele soţului, îl întreabă:

– De ce ţipi aşa? Crezi că nu sunt în stare să prăjesc un ou? Ce te-a apucat?!

Bărbatul se opreşte din ţipat, o priveşte în ochi şi îi răspunde foarte calm:

– Asta, ca să-ţi faci o idee de cum mă simt eu când conduc maşina şi tu stai lângă mine…

* * *

În căutarea unui loc de muncă

– Azi mi-am făcut CV-ul, l-am scris, l-am redactat, apoi m-a buşit plânsul.

– De ce?

– E păcat să trimiţi un asemenea om la muncă.

* * *

Într-un bar, un beţiv calcula de zor pe o bucată de hârtie.

Curios, barmanul intră în discuţie: Ce tot calculezi acolo?

– Nevastă-mea mi-a spus că ţine o cură de slăbire şi că pierde câte un kilogram pe săptămână.

– Aşa, şi?

– Dacă sunt exacte cifrele, scap de ea fix într-un an şi jumătate!

* * *

La finalul unui mare război între ruşi şi americani, se hotărăşte ca pacea să fie marcată printr-o luptă de câini care să hotărască învingătorul.

Vin americanii cu câine imens, cât un taur. Ruşii, cu un căţel, lung şi plat.

Începe lupta. Nici nu trec două secunde şi câinele americanilor e transformat într-un morman de carne.

Americanii: Bă, sunteţi nebuni? Ştiţi voi câte milioane de dolari am cheltuit pe programe de modificare genetică, pentru obţinerea câinelui ăsta?

La care ruşii: Da’ voi ştiţi cât de greu este să faci operaţii estetice pe crocodili?!

* * *

La psihiatru:

– Doctore, fluturi, peste tot fluturi, zise pacientul, agitându-şi braţele pe sus.

– Da’ de ce le faci vânt spre mine?

* * *

Două prietene povestind între ele:

– Tu, cum e soţul tău?

– E un amestec dintre Dr. House, Mr. Bean şi Brad Pitt.

– Vai, tu, ai un bărbat doctor, inteligent, simpatic şi glumeţ, frumos şi atrăgător?

– Ah, nu, e şchiop şi arogant, urât şi caraghios, narcisist şi drogat.

Spre surprinderea trecătorilor, pe o poartă era scris: „Câine mort” în loc de „Câine rău”.

– Vai, dar e oribil să scrii aşa ceva pe o poartă!, se indignează o doamnă.

– Nu vă faceţi probleme, o linişteşte proprietarul, am scris anunţul pentru purici.

* * *

Ion are probleme de sănătate – obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, etc., aşa că merge la doctor.

Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Ioane, obişnuieşti să fumezi?

Ion:

– Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi bag în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil- două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi şi ulei.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

* * *

La ştrand, o tipă ce se zbate în apă adâncă, strigă disperată:

– Ajutooor!!!… Mă înec!… Ajutoor!!!… Săriţi!… Nu tu, chelule, domnul de lângă tine!

* * *

Un motociclist se învârtea cu motocicleta lui în jurul unui restaurant, zicând:

– Cine are motocicletă ca a mea?

Mai trec două ore în care el tot se mai învârteşte şi zice acelaşi lucru. Până la urmă, unu` din restaurant iese, şi îi spune:

– Ce te tot lauzi atâta cu motocicleta ta?

– Nu mă laud. Cine are motocicletă ca a mea, că nu ştiu cum s-o opresc!

* * *

Doi nebuni mergeau prin deşert,unul căra în spate un butoi şi celălalt căra o uşă de maşină.

– Tu, de ce cari cu tine butoiul?

– Păi, când mi-e sete mai beau câte o gură de apă. Dar tu de ce cari uşa aia de maşină în spate?

– Păi, mie când mi-e cald mai deschid geamul…

* * *

Traversând o stradă, un ardelean este izbit de o maşină, dar nu păţeşte nimic. Totuşi, şoferul îi pune câteva monede în mână ca să împace lucrurile.

Încântat, ardeleanul i se adresează:

– Veniţi des pe aici domnule?

* * *

Ora şase dimineaţa. Într-o florărie non-stop intră un tip bine îmbrăcat, dar cu semne de om nedormit şi obosit:

– Vă rog să-mi daţi un buchet de flori pentru soţie. Mai frumoase…

Apoi, gândindu-se un pic, adaugă:

– Şi să fie mai moi, vă rog…!

* * *

De luat aminte !

Dacă ți se vorbește frumos, dacă mănânci sau bei gratis, dacă ești băgat în seamă, nu… n-ai ajuns în rai, a început campania electorală.

* * *

Doi moldoveni se ciocnesc uşor în trafic.

Coboară amândoi din maşini şi se iau la ceartă:

– Da sinii ţ-o dat ţii carnet, uai?

– Da ţii sini ţ-o spus că ieu am carnet, uai?

* * *

O tânără prinde buchetul cu flori la nunta colegei.

Se îndreaptă bucuroasă spre prietenul ei:

– Ştii ce înseamnă asta?

– Da. Câteva zile nu-ţi mai cumpăr flori.

* * *

Ştii să înoţi?

– Nu.

– Păi vezi, prietene, aici e diferenţa. Chiar şi câinele meu, cât e el de animal prost, tot ştie să înoate.

– Hmm, da. Dar tu ştii să înoţi?

– Bineînţeles!

– Atunci, care-i diferenţa dintre câinele tău şi tine?

* * *

Un oltean coboară o pantă într-un taxi, maşina având o viteză destul de mare. Şoferul exclamă:

– Suntem pierduţi!

– De ce? întreabă olteanul.

– Nu mai funcţionează frânele şi nu pot opri.

– Măi, neică, opreşte măcar aparatul de taxat!

* * *

Cineva sună la uşă, iar bărbatul deschide. Moartea în faţa lui îi spune:

– Am venit după viaţa ta!

Bărbatul se întoarce şi-o strigă pe nevastă-sa:

– Viaţa mea! Pe tine te caută!

* * *

Soţul şi soţia se uitau atent în Fântâna Dorinţelor…

Deodată soţia alunecă şi cade în fântână…

El se dă înapoi înmărmurit şi exclamă:

Nu pot să cred că funcţionează!

* * *

Ion şi Gheo duminica la biserică:

– Mă Gheo, da Marie unde-i?

– O doare spatele

– Da ce-o ridicat?

– Glasu’.

* * *

Mario, nu ştiu cum să-ţi spun, mi-e cam ruşine…

– Spune, Ioane, spune!

– Aş vrea să ne întâlnim diseară! – OK! Sunt de acord.

– O, ce veste minunată! La ce oră intri pe Facebook?

* * *

– Auzi, Ioane, sunt doar două lucruri pe lumea asta care te împiedică să devii un dansator excelent!

– Care-s alea, draga mea Maria?

– Picioarele!