Petre Apostol

Ajunsă pe tabloul principal din calificări la turneul de tenis WTA de la New Haven, din Connecticut, în Statele Unite ale Americii, jucătoarea prahoveană Ana Bogdan a evoluat, luni seară, în primul tur, întâlnind-o pe Camila Giorgi, din Italia. Întrecerea de la New Haven este de categorie Premier, fiind dotată cu premii totale în valoare de 799.000 de dolari, având loc cu o săptămână înainte de startul ultimului turneu de Mare Şlem al anului – US Open.

În urma celor 30 de puncte acumulate pentru calificarea în primul tur pe tabloul principal la turneul de săptămâna trecut de la Cincinnati (Statele Unite ale Americii, categorie Premier 5), Ana Bogdan a avansat patru poziţii în clasamentul mondial, ajungând pe locul 74 WTA.

Adversara sa din primul tur, Camila Giorgi, se află pe locul 45 mondial, dar, la fel ca şi sportiva prahoveană, a ajuns pe tabloul principal în urma calificărilor. Confruntarea de la New Haven a fost a treia întâlnire directă dintre cele două sportive în circuitul WTA, precedentele două partide având loc la turneul de la Shenzen, în primul tur, în 2017 şi în 2018. Anul trecut, jucătoarea italiană se impusese cu scorul de 1-6, 7-6(5), 6-3, ajungând, ulterior, până în semifinalele turneului respectiv, în vreme ce la ediţia de anul acesta a fost rândul sportivei din Sinaia să câştige, scor 6-4, 6-2.

În setul întâi al confruntării de la turneul din Connecticut, Ana Bogdan a fost prima care a reuşit să câştige pe serviciul adversarei, scor 3-2, după ce, chiar în primul ghem, a ratat cinci şanse de break. Sportiva prahoveană s-a blocat, însă, după acel break, Camila Giorgi realizând re-break, pentru a se desprinde la 5-3, ulterior, închizând actul pe propriul serviciu, cu un ghem alb.

În actul secund, Ana Bogdan a părut că nu are replică la jocul italiencei, Giorgi realizând break încă din primul ghem, desprinzându-se decisiv la scorul de 5-1, cu încă o manşă câştigată pe serviciul prahovencei. Sportiva din Sinaia nu a putut să-i pună mari probleme pe serviciu jucătoarei din Italia, deşi a amânat victoria acesteia, salvând o şansă de meci, însă Camila Giorgi a pus punct partidei din a doua oportunitate, încheind setul secund cu scorul de 6-2.

Sportiva din Italia urma să o întâlnească, ieri seară, pe elveţianca Belinda Bencic (locul 43 WTA), care a înlocuit-o pe Simona Halep, lider mondial şi cap de serie nr. 1, care s-a retras de la competiţie, anunţând probleme la tendonul lui Ahile de la piciorul drept.

Pentru prezenţa în primul tur la turneul de la New Haven, Ana Bogdan va acumula 26 de puncte în clasamentul mondial, urmând, însă, să coboare în ierarhie în jur de nouă poziţii. Sportiva prahoveană se pregăteşte, acum, pentru participarea de la US Open, turneu la care este acceptată direct pe tabloul principal, la care, anul trecut, a ajuns în turul secund.