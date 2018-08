Petre Apostol

Ultima competiţie din circuitul mondial de tenis feminin înainte de turneul de Mare Şlem US Open are loc săptămâna viitoare, în statul american Connecticut, fiind o întrecere de categorie Premier, dotată cu premii în valoare de 799.000 de dolari.

Pentru un loc pe tabloul principal la turneul de la New Haven se luptă şi jucătoarea prahoveană Ana Bogdan, în vârstă de 25 de ani, aflată pe locul 78 în clasamentul mondial. Pentru sportiva din Sinaia întrecerea de pe Coasta de Est a Statelor Unite ale Americii reprezintă al patrulea turneu pe continentul american la care este prezentă în ultima lună, după cele de la Washington (SUA), Montreal (Canada) şi Cincinnati (SUA).

Dar, dacă la Washington, care a fost turneu de categorie International, a fost direct acceptată pe tabloul principal (a ajuns în turul secund), la celelalte două, de categorie Premier 5, respectiv Premier, a fost nevoită să evolueze în calificări, reuşind la fiecare să ajungă pe tabloul principal, oprindu-se, însă, în primul tur. Tot în faza preliminară evoluează şi la turneul din Connecticut, ieri seară având programat meciul din primul tur al calificărilor, în care urma să o întâlnească pe a zecea favorită a acestei faze, Viktoria Kuzmova, din Slovacia. În vârstă de 20 de ani, sportiva din Kosice se află pe locul 56 în clasamentul mondial, cea mai bună clasare a sa fiind locul 54, în luna iulie. La fel ca şi jucătoarea prahoveană, care a ajuns pe locul 59 cel mai sus în ierarhia WTA, până acum, în luna iunie, Kuzmova a pătruns în Top 100 mondial în acest an, întâlnirea din Connecticut fiind prima confruntare directă dintre cele două sportive. Câştigătoarea partidei se va confrunta pentru un loc pe tabloul principal cu învingătoarea dintre reprezentanta gazdelor, Caroline Dunleavy (invitată pe tabloul calificărilor, nefiind clasată în ierarhia mondială), şi Anna Blinkova (Rusia, locul 101 WTA).

La ediţia anterioară a turneului de la New Haven, Ana Bogdan a reuşit să se califice pe tabloul principal, oprindu-se în turul secund, fiind învinsă de belgianca Kirsten Flipkens, după ce o eliminase, în runda inaugurală, pe a cincea favorită a competiţiei, rusoaica Elena Vesnina, aflată pe locul 18 mondial la acea vreme.