N. Dumitrescu

Dincolo de berbecul la proţap, plăcinta boierească de 10 metri, muzica veche, personajele îmbrăcate în costume specifice oştenilor, a prinţilor sau prinţeselor, imaginea “Târgului medieval”, manifestare organizată la Ploieşti la sfârşitul săptămânii trecute, n-a fost chiar pe placul tuturor acelora care l-au vizitat, lăsând și impresia unui fel de… talcioc, adică a unei pieţe cu vechituri şi obiecte de ocazie! Astfel, printre cei care au privit cu ochi critic cum au fost amenajate tarabele pe Bulevardul cu castani, dar mai ales ce s-a oferit spre vânzare publicului, a fost şi primarul Ploieştiului, Adrian Dobre. Ieri, în cadrul întâlnirii cu presa, edilul a ţinut să-şi exprime public nemulţumirea faţă de imaginea de ansamblu a târgului, în contextul în care la o serie de tarabe au fost expuse spre vânzare obiecte şi produse care nu aveau nicio legătură cu epoca medievală, tema manifestărilor. “Am constatat, cu regret, faptul că activitatea unora dintre comercianţii prezenţi pe bulevard nu avea niciun fel de legătură cu tema festivalului. S-au vândut şi prosoape, baloane, vată pe băţ şi câte şi mai câte! Din punctul meu de vedere, în acest caz, vina este a membrilor Comisiei de specialitate a Consiliului Local Ploieşti, cea care are ca activitate valorificarea patrimoniului, serviciile către populaţie, comerţul, turismul, agricultura şi promovarea operaţiunilor comerciale, comisie care putea să facă un filtru al solicitărilor venite din partea acelora care au dorit să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul manifestărilor. Asta înseamnă că această comisie nu doreşte ca în Ploieşti să avem manifestări frumoase şi corecte, aducând prejudicii de imagine Primăriei Ploieşti”, a declarat primarul Adrian Dobre. Pe de altă parte, edilul a ţinut să mai scoată în evidenţă şi alte aspecte negative înregistrate pe parcursul desfăşurării manifestărilor, în sensul că i-a fost adus la cunoştinţă faptul a fost înregistrat şi un anume exces de zel în ceea ce priveşte activitatea de control efectuată la unii dintre comercianţii prezenţi la Târgul medieval. “Ar fi trebuit să fie aceeaşi abordare în ceea ce priveşte verificările comercianţilor. Din câte am înţeles, unii au fost verificaţi, alţii nu. Dacă aveau case de marcat, monetarul la zi etc., ar fi trebuit să fie întrebaţi toţi comercianţii, nu doar anumite persoane”, a ţinut să mai precizeze edilul ploieştean.