Structura de comandă şi control a NATO a fost aprobată, joi, la summit-ul NATO de la Bruxelles, România obţinând astfel o structură de comandament operaţională a Alianţei Nord-Atlantice pe teritoriul ţării noastre, anunţă Administraţia Prezidenţială, potrivit Mediafax.

„A fost aprobată noua Structură de comandă şi control a NATO – mai flexibilă, adaptată realităţilor strategice. În forma sa revizuită, ea va putea să acopere mai bine nevoile specifice regionale şi pe cele de ansamblu pentru o mai bună conducere a apărării întregului spaţiu euroatlantic. Documentele Summitului menţionează, în acest context, oferta României de a găzdui o structură de comandament NATO la nivel de corp de armată pe teritoriul său, ca parte a Structurii de Forţe, necesară pentru planificarea întăririlor în regiune în caz de necesitate, ceea ce permite ulterior acestei reuniuni demersuri aliate în acest scop”, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale remis MEDIAFAX.

Preşedintele Klaus Iohannis a vorbit despre lucrurile obţinute de România, în cadrul summit-ului NATO de la Bruxelles, un centru de comandă operaţional şi îmbunătăţirea statutului brigăzii multinaţionale.

„În acest an, în acest demers al nostru de întărire a prezenţei NATO pe Flancul Estic am obţinut două lucruri pe care le consider foarte importante. Am obţinut un centru de comandă aşa-zis de 3 stele, un centru de comandă operaţional, cum ne-au explicat specialiştii noştri, fiind un centru de comandă între nivelul tactic cel mai de jos şi nivelul strategic cel mai de sus, un centru important. Noi credem că vom avea în final, când centrul va fi complet, în jur de 400 de ofiţeri de stat major din toate ţările NATO, care vor să fie împreună cu noi acolo. Doi, am obţinut o îmbunătăţire, o upgradare se numeşte, a statutului Brigăzii Multinaţionale pe care am înfiinţat-o, care Brigadă Multinaţională acum a căpătat un statut permanent. Vom continua să negociem cu ceilalţi aliaţi pentru o prezenţă cât mai solidă în cadrul acestei Brigăzi Multinaţionale. Iată, deci, două rezultate de care putem să fim mândri”, a declarat, la Bruxelles, şeful statului Klaus Iohannis, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele României a adăugat că, în cadrul sesiunii dedicate Afganistanului, a transmis că România va creşte, în 2019, numărul de personal în această ţară la peste 950 de oameni.

„A fost o sesiune dedicată Afganistanului. Aici pot să vă spun că noi ne-am angajat prima dată în CSAT şi astăzi am transmis aliaţilor că vom creşte numărul de personal în Afganistan, de la cât avem acum, 770 şi ceva de oameni, în special militari, vom ajunge la peste 950 anul viitor, care vor fi şi militari, şi jandarmi, şi desigur ceva personal civil”, a explicat Iohannis.

Cu privire la alocarea a peste 2% din PIB pentru apărare de către România, Iohannis a spus că „siguranţa nu are preţ”, însă este o discuţie complicată deorece trebuie avute în vedere şi sumele din bugetul de stat alocate sistemului de sănătate şi educaţie.

Referitor la existenţa unui conflict în NATO şi a pericolului de destrămare a Alianţei Nord Atlantice, şeful statului român a explicat că preşedintele american Donald Trump nu a fost agresiv la summit-ul încheiat la Bruxelles, ci „a spus lucrurilor pe nume”. Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că ţările NATO ar trebui să aloce în cele din urmă 4% din PIB pentru apărare, sugerând o dublare a obiectivului de 2% stabilit anterior la summitul NATO din Ţara Galilor din 2014.