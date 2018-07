Marian Dima

Formaţia din comuna Păuleşti, AS Găgeni, s-a impus în Seria Nord a Ligii B Prahova cu 57 de puncte strânse în cele 26 de meciuri jucate, cu trei mai mult decât ocupanta poziţiei secunde, AS Podenii Vechi!

În doar al doilea an de la înfiinţare, într-o comună cu „drag de fotbal” (în afara celor de la AS Găgeni, în Păuleşti, există la nivel de seniori şi echipele CS Păuleşti – câştigătoarea Cupei României, faza judeţeană, dar şi Real Rio Cocoşeşti – Superliga B Prahova, care a refuzat promovarea în primul eşalon judeţan, anii trecuţi), formaţia din Găgeni s-a clădit în jurul lui Adrian Banu – cel care a fost antrenor şi jucător (portar), după o perioadă petrecută la Păuleşti alegând să joace pentru acest club tânăr.

Având în lot mulţi jucători de 19-20 de ani, unii dintre ei cu perspectivă, AS Găgeni a beneficiat de sprijin financiar din partea preşedintelui Ioniţă Antonio Constantin, sperând ca, din sezonul viitor, când va activa în Superligă, să treacă sub „aripa” Primăriei Păuleşti, ca echipă „satelit”, oficial, a celor de la CS Păuleşti, edilul comunei Sandu Tudor fiind invitat la meciul care a consfinţit promovarea în Superligă pentru… a treia formaţie a Păuleştiului.

De fapt, deja, câţiva jucători de la Găgeni se antrenează la echipa „mare” a comunei, dar performanţa celor de la Găgeni nu este cu nimic mai prejos, în condiţiile în care au realizat această promovare pe „cont propriu”.