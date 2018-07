Violeta Stoica

Autoritățile care au în administrare infrastructura rutieră națională ajung în situații critice adeseori după apariția unor inundații devastatoare sau a unor viituri care spulberă, la propriu, poduri, podețe și chiar viaducte. Semnalele de alarmă trase de populație sau de mass-media primesc răspunsuri vagi de la instituțiile care ar trebui să vegheze la siguranța circulației și să facă investiții nu numai în “cârpeli”, ci în lucrări de amploare, de reparații capitale pentru infrastructurile critice.

La jumătatea lunii martie a acestui an, un pod care – din fericire – fusese închis circulației, aflat pe DN1A, peste râul Prahova, în localitatea Stăncești, s-a prăbușit în apa învolburată din cauza viiturilor care au avut loc în primăvara acestui an.

Pentru că nu mai are încotro, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, vrea să demoleze în totalitate structura respectivă, pentru că – a realizat, într-un final – podul este într-atât de șubred încât poate să producă victime. “Podul prezintă pericol pentru locuitorii din zonă care au terenuri în apropierea acestuia, întrucât poate fi subtraversat de către aceștia, existând pericolul desprinderii de elemente din beton sau chiar al prăbușirii complete a altor deschideri”, se arată în documentația destinată proiectării tehnice și obținerii autorizației de demolare pentru podul închis traficului, care doar dintr-o pură întâmplare nu a provocat până acum vreo tragedie.

Podul pus pe lista neagră a demolărilor avea 10 deschideri (adică distanța dintre piloni) de câte 21,80 de metri și două deschideri de câte 21,30 de metri, cu o lungime totală de 268 de metri. Construit în anul 1921, cu o suprastructură din beton armat sub formă de boltă cu umplutură de balast în interior, podul – care fusese închis de mai mulți ani – s-a prăbușit în albia râului Prahova pe lungimea a cinci deschideri, respectiv pe circa 100 de metri.

Acum, bătrânul pod care a rezistat aproape un secol pe drumul național 1A așteaptă să fie demolat.

Pe acelaşi drum naţional, Teleajenul îşi face de cap

Râul Teleajen este unul dintre cele mai învolburate din județul Prahova atunci când precipitațiile trec de cotele obișnuite. Vâltoarea apelor care vin cu putere de la munte afectează, inevitabil, structurile întâlnite în cale, pe traseul sinuos al Teleajenului.

Unul dintre podurile aflate în calea Teleajenului este cel aflat pe DN1A, la kilometrul 90+086, în zona localității Blejoi. Anul trecut, semnalând starea pilonilor podului respectiv, reprezentanții CNAIR au răspuns pentru ziarul Prahova că “în luna iulie 2017 a fost elaborată Expertiza Tehnică a podului de pe DN1A care traversează râul Teleajen la Km 90+086, pe raza localităţii Blejoi, în vederea stabilirii stării tehnice a podului şi evaluării degradărilor existente”, din raportul de expertiză rezultând că “podul de pe DN 1A care traversează râul Teleajen la km 90+086 nu pune în pericol siguranța traficului rutier”.

Deși, conform aceleiași surse, lucrări de reparații la podul respectiv nu au mai fost făcute din anul 2007, abia prin 2020 s-ar putea interveni pentru a remedia problemele apărute la această structură de pe drumul național 1A, de la Blejoi: “În baza Expertizei Tehnice, în cursul anului 2018 se va întocmi documentaţia de proiectare, urmând a fi scoasă la licitaţie execuţia de lucrări de reparaţii la pod”.

Acum, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, scoate la licitație serviciile de proiectare pentru pragul de fund al podului respectiv, ceea ce înseamnă că până la demararea unor lucrări mai este cale lungă.