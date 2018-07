Plecat la începutul săptămânii în Arabia Saudită, cu câteva zile mai târziu decât staff-ul echipei Al Shabab, condus de Marius Şumudică, mijlocaşul ofensiv al Naţionalei – ploieşteanul Constantin Budescu – a semnat un contract valabil pentru următorii trei ani, care îi va aduce, dacă îl va duce la bun sfârşit, peste 3 milioane de dolari câştig!

Budescu a adus FCSB-ului 2,5 milioane de euro în cont, din suma tranzacţiei, Astra şi defuncta Petrolul SA urmând să împartă şi ele „cota de solidaritate” de 5 %…

Jucătorul de 29 de ani a fost deja prezentat oficial de către Shabab, apărând îmbrăcat în haine tradiţional arabe, „plusând” astfel la capitalul de simpatie pe care-l are din partea noii echipe.

Sub comanda lui Marius Şumudică, Cristi Petre, măneceanul Bebe Bărbulescu – cu care a lucrat şi la Astra, Budescu va fi coleg cu Valerică Găman, fiind aşteptat să semneze la Shabab şi un alt ex-astrist, Denis Alibec! Portarul Tunisiei de la Mondialul din Rusia – Farouk – este şi el coleg cu Budescu, Al Shabab urmând să vină de săptămâna viitoare în Slovenia, într-un cantonament la Maribor, campionatul în noul „El Dorado” al românilor având programată prima etapă pe 31 august, când Shabab are parte de un derbi, din start, cu Ittihad – fosta echipă a lui Piţurcă.

În prima ligă din Arabia Saudită vor antrena, în noul sezon, şi Daniel Isăilă – alături de prahoveanul Nae Constantin, foştii tehnicieni de la Naţionala de tineret semnând cu nou-promovata Al Hazem, dar şi fostul antrenor petrolist Mircea Rednic, care a preluat Al Faisaly! De altfel, această din urmă echipă va veni, din 20 iulie, în cantonamentul de vară, chiar la noi în ţară!