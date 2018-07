Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, legea care prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvenului sub cea a Camerei Deputaţilor, după ce judecătorii CCR au respins sesizarea de neconstituţionalitate a şefului statului, a anunțat Mediafax. ”Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 25 iulie, Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României”, a informat Administraţia Prezidenţială. Curtea Constituţională a respins la începutul lunii iunie sesizarea de neconstituţionalitate făcută de preşedintele Klaus Iohannis asupra modificării şi completării Legii care prevede trecerea Monitorului Oficial de sub autoritatea Guvenului sub cea a Camerei Deputaţilor, adoptată de Legislativ. „Analiza sistematică a dispoziţiilor din cuprinsul legii criticate evidenţiază însă că plasarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial” sub autoritatea Camerei Deputaţilor este declarativă, nicio dispoziţie din această lege neprevăzând o atribuţie a Camerei Deputaţilor cu privire la modul în care această autoritate este exercitată. În realitate, autoritatea asupra Regiei Autonome „Monitorul Oficial” se exercită fie de către secretarul general al Camerei Deputaţilor, fie de către biroul permanent al acesteia. Astfel, potrivit art. I pct. 9 din lege (art. 20 alin. (1) din Legea nr. 202/1998), Biroul permanent al Camerei Deputaţilor are competenţa de a stabili tarifele de publicare a actelor în Monitorul Oficial al României, tarife ce se constituie într-un element ce ţine de funcţionarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, activitate asupra căreia Camera Deputaţilor nu exercită niciun fel de control”, se arăta într-un comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale. Pe 11 aprilie, deputaţii au aprobat un proiect de lege care prevedea trecerea Monitorului Oficial sub autoritatea Camerei Deputaţilor, după ce, în 2012, Guvernul condus de Victor Ponta a decis trecerea acestei regii autonome în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Camera Deputaților a votat atunci în calitate de for decizional. În 22 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a solicitat Parlamentului reexaminarea legii, după ce aceasta fusese adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, în 22 decembrie 2017. În iunie 2012, Guvernul condus de Victor Ponta a adoptat o ordonanţă de urgenţă care prevedea trecerea Regiei Autonome Monitorul Oficial de la Camera Deputaţilor la Secretariatul General al Guvernului.