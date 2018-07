Extinderea rujeolei ar putea fi stopată prin creșterea ratei vaccinării la minimum 95%, a declarat miercuri Miljana Grbic, șefa biroului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în România. „Criza rujeolei poate fi întreruptă doar dacă putem vorbi de o imunizare regulată la timp. Această epidemie se transmite cu fiecare nouă îmbolnăvire şi dacă vrem să întrerupem epidemia, trebuie să ajungem la copiii vulnerabili şi marginalizaţi, în aşa fel încât să fie vaccinaţi”, spune Miljana Grbic, potrivit Hotnews.

România este „în continuare pe primul loc în Europa” în ceea ce priveşte cazurile de rujeolă, iar „lucrurile nu pot să rămână așa”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a mers, în urmă cu câteva zile, alături de reprezentanți ai UNICEF şi OMS, la centrul de vaccinare de la Buhuşi, dar şi în cele două cartiere în care se desfăşoară campania de vaccinare, respectiv la Orbic şi Colonia Bistriţei, pentru a sta de vorbă cu părinţii copiilor nevaccinaţi şi a le explica importanţa imunizării împotriva rujeolei. Ea a declarat, la o întâlnire cu directorii Direcţiilor de Sănătate Publică din regiunea de nord-est, că acţiunea vine ca urmare a şedinţei din 4 mai, de la Slănic Moldova, cu directorii DSP-urilor din judeţele Moldovei, precum şi cu reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi ai UNICEF.

România se confruntă cu cea mai gravă epidemie de rujeolă din Europa – 59 de morți (dintre care 22 de la începutul acestui an) și 14.596 de cazuri în mai puțin de doi ani, de la declararea epidemiei (30 septembrie 2016), precum și cu o rată scăzută a vaccinării, sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății.

Ministerul Sănătății nu a făcut publică, până la această dată, rata vaccinării cu ROR la nivel național pentru anul 2017 sau pentru primele luni din 2018. Ultima comunicare oficială pe această temă datează din 26 iulie 2017, când Ministerul Sănătății a publicat o Notă de informare privind Programul național de vaccinare. Potrivit acestui document, în anul 2016, acoperirea vaccinală la nivel național cu ROR a fost de 86% pentru prima doză și 67% pentru a doua doză, „mult sub recomandarea OMS de 95%, care asigură protecția individuală și colectivă”, se arăta în raportul Ministerului Sănătății.

În martie anul acesta, Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisible, declara că rata de vaccinare împotriva rujeolei, în februarie 2018, nu depăşea 45% la nivel naţional și pleda pentru adoptarea legii vaccinării.