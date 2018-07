Marian Dima

Luptătorul ploieştean Amansio Paraschiv va lupta, în această seară, la Sala Polivalentă din Bucureşti într-una dintre cele mai bine cotate evenimente ale anului, pe acest segment: gala Dynamite Fighting Show.

O gală eveniment, cu câteva lupte foarte tari, “capetele de afiş” fiind reprezentate de revenirea în ring a lui Cătălin Moroşanu, dar şi de luptele lui Cozmâncă, Paraschiv, în total cele 11 meciuri adunând la start 22 de luptători din 9 țări! Se anunţă şi o asistenţă record – 5.000 de spectatori fiind aşteptaţi la “Polivalentă”, unde ploieşteanul Amansio Paraschiv luptă în meciul 5 al galei, contra unui sportiv foarte valoros, experimentat – Waldemar Wiebe (Tadjikistan)! Acesta are, la 30 de ani, 69 de victorii în palmaresul său şi doar 14 înfrângeri, în timp ce mai tânărul său adversar (Amansio are 26 de ani) a adunat în palmaresul său 28 victorii – 7 eşecuri şi o remiză.

Iată programul galei “Lupta Capitală” care va putea fi urmărită şi la TV:

1. Super Fight – Categoria semigrea

Costin Mincu vs Mădălin Mogoş

2. Super Fight – Categoria grea

Raul Manoilă vs Alexandru Radnev

3. Super Fight – Categoria semigrea – Reguli Kyokushin

Edar Ismailov (Ucraina) vs Cătălin Mocanu

4. Super Fight – Categoria semigrea

Janu da Cruz (Guinea Bissau) vs Bogdan Năstase

5. Super Fight – Categoria mijlocie

Waldemar Wiebe (Tadjikistan) vs Amansio Paraschiv

6. Super Fight – Categoria grea

Cristian Ristea vs Miroslav Vujocic (Muntenegru)

7. Super Fight – Categoria grea

Gordon Haupt (Germania) vs Sebastian Cozmâncă

8. Super Fight – Categoria semigrea

MadMax Zaplatni (Rep. Moldova) vs Ion Pascu

9. Meci de Box – Categoria grea (4×4)

Aleksandr Lepsveridze (Georgia) vs Benjamin Adegbuyi

10. Super Fight – Categoria grea

Freddy Kemayo (Franţa) vs Cătălin Moroşanu