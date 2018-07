* Un spectacol al teatrului ploieştean face parte din selecţia oficială a ediţiei 2018

N. Dumitrescu

Deşi ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru – FNT se va desfăşura la toamnă, mai exact la sfârşitul lunii octombrie, în judeţul Prahova, la Sinaia, are deja loc primul eveniment major al acestei manifestări de tradiţie. Este vorba despre “Atelierul lui Cehov”, parte componentă a FNT, care este organizat în perioada 5-13 iulie, în spațiile Cazinoului și ale Centrului Cultural „Carmen Silva” din Sinaia, şi care anul acesta va fi condus de către renumitul regizor Silviu Purcărete. Dedicat actorilor din România, la acest atelier au fost selecţionaţi 18 actori, în ordine alfabetică fiind vorba despre: Irina Antonie, Cătălina Bălălău, Mădălina Ciotea, Silviu Debu, Andrei Elek, Ada Lupu, Conrad Mericoffer, Paula Niculiță, Alina Petrică, Liviu Pintileasa, Bianca Popescu, Dan Rădulescu, Gabriel Răuță, Ada Simionică, Rareș Florin Stoica, Sânziana Tarța, Istvan Teglas și Ionuț Vișan. Aşa cum a anunţat criticul Marina Constantinescu, directorul artistic şi selecţionerul Festivalului Naţional de Teatru, “anul acesta, atelierul de teatru pe care deja obișnuim să îl organizăm în cadrul festivalului va fi condus de un regizor de calibru precum Silviu Purcărete și va avea în centrul atenției arta lui Cehov, concentrată pe marginea piesei de teatru „Trei surori” și a câtorva fragmente din „Pescărușul”. Este întâlnirea unui mare regizor cu 18 actori care sunt deja nume ale teatrului românesc, artiști cu experiență care muncesc mult și sunt foarte la curent cu felul în care se face arta teatrului azi în lume, artiști foarte deschiși, care au lucrat cu mulți regizori cunoscuți în teatre importante din București și din țară. De această dată vom putea să prezentăm în toamnă un film-document, realizat discret de un artist precum Alexandru Condurache, care va fi prezent la Sinaia și va încerca să surprindă momente ale acestui laborator de creație, respectând, însă, intimitatea unui astfel de lucru, în care credem foarte mult”. Mai trebuie adăugat faptul că unul dintre spectacolele Teatrului “Toma Caragiu” face parte din selecţia oficială a celei de-a 28-a ediţii a Festivalului Naţional de Teatru, realizată de criticul Marina Constantinescu, în calitate de director artistic şi selecţioner al FNT.

Piesa se numeşte “The Night Alive”, de Conor McPherson, în regia lui Cristi Juncu, scenografia fiind semnată de Vladimir Turturică.

De altfel, este al treilea an consecutiv în care teatrul ploieştean participă la Festivalul Naţional de Teatru. În 2017, publicul bucureştean a putut fi prezent la două reprezentaţii ale spectacolului “Războiul nu a început încă”, de Mikhail Durnenkov, regia Bobi Pricop, susţinute pe scena Teatrului Odeon, iar la ediţia din 2016, Teatrul Bulandra a găzduit două reprezentaţii ale spectacolului “Punctul orb”, de Yannis Mavritsakis, în regia lui Radu Afrim. Anul acesta, Festivalul Naţional de Teatru se va desfăşura la Bucureşti, între 19 şi 29 octombrie. Ediţia este dedicată regizoarei Cătălina Buzoianu şi au fost selecţionate 36 de spectacole din ţară şi din străinătate.