Industria de evenimente (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions – MICE) aduce în mod direct, în România, circa 500 de milioane de euro anual, sume încă mici dacă ne comparăm cu ţările vestice, dar în creştere constantă, a declarat pentru AGERPRES Traian Bădulescu, consultant de turism. „Industria MICE reprezintă unul din motoarele principale ale turismului de dezvoltare a destinaţiei şi un important generator al veniturilor, al ocupării forţei de muncă şi al investiţiilor străine. Marea Britanie câştigă din evenimente 50 de miliarde de euro anual, iar Germania 65 de miliarde de euro. Dacă în 1998 România câştiga aproximativ 30 de milioane de dolari pe an din industria de evenimente, iar în 2008 circa 50 de milioane de euro, în 2013 a atins în jur de 250 de milioane de euro”, precizează Traian Bădulescu. Conform raportului statistic ICCA (International Congress and Convention Association) pe anul 2017, din cele 70 de evenimente, majoritatea s-au desfăşurat în Bucureşti (39 din cele 70), capitala fiind clasată pe locul 33 în topul oraşelor din Europa organizatoare de evenimente, după Barcelona (195), Paris (190), Viena (190), Berlin (185), Londra (177), Madrid (153), Praga (151), Lisabona (149), Budapesta (98), Varşovia (89), Helsinki (86), Atena (76), Milano (69), Porto (68), Zurich (57), Belgrad (51), Munchen (46), Cracovia (45), Ljubljana (44), Zagreb (44), Gothenburg (41) şi Florenţa (40). „În ultimii ani, România a început să fie cunoscută din ce în ce mai mult ca destinaţie de MICE în Europa, o mare parte din cifra de afaceri a hotelurilor (peste 50%) fiind realizată pe segmentul MICE. Apariţia unor noi hoteluri de brand internaţional a favorizat această creştere (Hilton Garden Inn din Bucureşti, Mercure Unirii hotel / Bucureşti, Hampton by Hilton / Iaşi, Double Tree by Hilton / Ploieşti). În acest moment se află în construcţie hoteluri precum Courtyard şi Moxy în Bucureşti, Grand Hotel du Boulevard din Bucureşti, cu deschidere preconizată la final de 2019, respectiv Radisson Blu hotel în Braşov”, a spus pentru AGERPRES Lucian Boronea, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT). Acesta apreciază că în afara Capitalei, pe segmentul MICE, alte oraşe dezvoltate sunt Cluj-Napoca (conform statisticilor din 2017, s-a situat pe locul 145 în Europa, cu 8 evenimente internaţionale organizate), Iaşi (nu se află încă pe harta destinaţiilor MICE, dar prezintă o creştere semnificativă în ultimii ani), Oradea (potenţial mare, ca urmare a modernizării infrastructurii în ultimii ani din fonduri europene). România s-a situat pe locul 23 în Europa Centrală şi de Est, cu 70 de evenimente desfăşurate faţă de 281 Austria, 187 Cehia, 159 Ungaria, la acelaşi nivel cu Serbia (71), dar mult peste Bulgaria (34). Diferenţa este însă la numărul total de participanţi la evenimente, care este mult mai mic decât al ţărilor europene învecinate situate în top, din cauza lipsei de spaţii de conferinţă de mare capacitate.