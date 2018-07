V. S.

Lucian Onea, fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, așa-numita “unitate de elită” a DNA, s-a prezentat ieri la Parchetul General pentru a fi audiat într-un dosar în care este cercetat alături de fostul său coleg Mircea Negulescu.

În luna mai a acestui an, reprezentanții Parchetului General au dat publicității un comunicat de presă în legătură cu dosarul celor doi procurori. “Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează acte de urmărire penală față de suspecții Negulescu Mircea și Onea Lucian sub aspectul participației improprii, sub forma complicității, la săvârșirea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare (art. 52 rap. la art. 48 Cod penal rap. la art. 268 alin. 2 Cod penal). În fapt, procurorii au reținut că, în perioada aprilie – mai 2015, suspecții Negulescu Mircea (la data săvârșirii faptelor procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti) și Onea Lucian (procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti) ar fi determinat o persoană, prin constrângere, să întocmească în fals o sesizare și documente care să susțină cele reclamate în conținutul acesteia. Documentele falsificate au fost expediate Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti și folosite drept probe în două dosare, precum şi în susţinerea/motivarea unei cereri de extrădare”, precizau reprezentanții Parchetului General în urmă cu două luni. Cercetările au demarat împotriva lui Lucian Onea și a lui Mircea Negulescu după ce fostul deputat Vlad Cosma și alte persoane care au fost cercetate de DNA Ploiești au depus plângeri penale în acest sens. Vlad Cosma a făcut plângere împotriva celor doi procurori ai DNA Ploiești, acuzându-i de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat. Tot Vlad Cosma a prezentat la postul de televiziune Antena 3 mai multe înregistrări audio din care reieșea că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea ar fi încercat să inventeze dosare în baza unor „probe fabricate” unor oameni politici şi de afaceri. Fostul parlamentar de Prahova a adus în atenția opiniei publice și faptul că procurorul DNA Ploieşti Lucian Onea i-ar fi cerut să modifice anumite documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar.

Ieri, Lucian Onea – care a demisionat din funcția de șef al DNA Ploiești după ce i-au fost aduse la cunoștință învinuirile – nu a dat presei nicio declarație în legătură cu motivul prezenței sale la Parchetul General.