Donald Trump a anunţat că noul avion prezidenţial va avea dotări ultramoderne, atât în interior, cât şi în exterior, potrivit Mediafax.

„Boeing ne-a oferit un contract bun. Şi am putut să îl acceptăm. Dar am spus: mă întreb dacă ar trebui să folosim aceleaşi culori albastre de bebeluş? Nu”, a explicat Donald Trump, precizând că avionul va avea o vopsea mai patriotică.

„Roşu, alb, albastru. Air Force One va fi incredibil. Va fi ceva de vârf, vârful lumii. Culorile vor fi roşu, alb şi albastru, cred că este adecvat”, a argumentat liderul de la Casa Albă.

Preşedinţia SUA a anunţat în februarie că Donald Trump a negociat un contract în valoare de 3,9 miliarde de dolari cu firma Boeing.