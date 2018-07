Lunar, din 3.000 de locuri vacante în toate domeniile, 1.000 rămân neocupate

Nicoleta Dumitrescu

Lipsa forţei de muncă bine calificate, dar şi necalificate în România nu mai este o noutate, această realitate fiind valabilă inclusiv la nivelul judeţului Prahova. Iar cea mai bună dovadă că angajatorii nu găsesc doritori pentru ocuparea locurilor vacante din rândul celor cu studii superioare, dar nici cu studii medii, sunt statisticile Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova. Practic, lunar, 3.000 de locuri de muncă sunt vacante în Prahova, dintre care 1.000 rămân neocupate. De departe, la nivel judeţean, criza acută a muncitorilor o resimt cei din domeniul construcţiilor, care nu mai găsesc braţe de muncă nici măcar pentru demolări, pe lista angajaţilor greu de găsit mai figurând manipulanţii de mărfuri, vânzătorii, şoferii de maşini de mare tonaj etc.

Iar situația nu prea are șanse să se schimbe atât timp cât prima întrebare a multora dintre prahovenii care sunt şomeri şi care se prezintă la sediul AJOFM Prahova este cea legată de ofertele din străinătate, apoi de cele de pe plan local.

La sfârşitul lunii trecute, la nivelul judeţului Prahova erau înregistraţi aproximativ 8.000 de şomeri, cei mai mulţi – 5.400 – provenind din mediul rural. În ceea ce priveşte numărul persoanelor fără un loc de muncă, raportat tot la luna trecută, cei mai mulţi erau înregistraţi la Ploieşti – peste 1000, la Câmpina – 236 de persoane, la Boldeşti-Scăeni – 114, la Comarnic – 110, Mizil – 363, Urlaţi – 129, Vălenii de Munte – 140. În mediul rural, cele mai multe persoane inactive erau înregistrate la Filipeştii de Pădure – 359, pe listă mai figurând Şotrile – 203, Bucov – 211, Vărbilău – 145, Valea Călugărească – 127, Ciorani – 154 etc. Din informaţiile primite de la directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, Cristina Stoichici, am mai reținut că dintre cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă și care figurau în evidenţele instituţiei la sfârşitul lunii trecute, cei mai mulţi – peste 1.000 – erau cu studii medii, iar cei cu studii superioare – aproape 390. Dar, de departe, în Prahova, cea mai mare criză – chiar acută, după cum a ţinut să precizeze interlocutoarea noastră – este în cazul muncitorilor necalificaţi. Concret, cea mai mare cerere de forţă de muncă este înregistrată în domeniul construcţiilor, patronii societăţilor reclamând că nu mai găsesc braţe de muncă nici măcar pentru demolări! De asemenea, lipsa forţei de muncă este reclamată şi în alte domenii, cu greu putând fi ocupate locuri vacante de manipulanţi mărfuri, dar şi cele de muncitor necalificat în domeniul confecţiilor, lucrător comercial, şofer pentru maşini de mare tonaj, agenţi de securitate, asamblor-montator piese în industrie, ambalare produse alimentare. Iar dovada faptului că angajatorii cu greu reuşesc să-şi completeze echipele stau chiar statisticile AJOFM Prahova. Practic, dintre cele 3.000 de locuri de muncă înregistrate lunar, 1.000 rămân neocupate. Având în vedere că, aşa cum menţionam, se ştie care sunt profesiile cele mai căutate de către angajatorii din judeţ, întrebată și care sunt cele mai căutate locuri de către cei care vor să se angajeze, Cristina Stoichici, director executiv al AJOFM Prahova, ne-a declarat: „Din păcate, prima opţiune pentru mulţi dintre cei care sunt în căutarea unui loc de muncă este pentru piaţa europeană a locurilor de muncă. Le dăm informaţiile necesare în acest caz, dar le spunem că, în funcţie de aptitudinile fiecăruia în parte, sunt oferte de locuri de muncă şi în Prahova”. Subliniind că sunt căutate de către şomeri posturile de operator şi prelucrare date IT, lucrător în comerţ, agent de vânzări, interlocutoarea noastră ne-a detaliat pe ce locuri s-au făcut angajări până la data de 30 iunie 2018: vânzători – 100 de persoane, şoferi maşini de mare tonaj – 94, şofer autoturisme şi camionete – 88, agent vânzări – 51, muncitori necalificaţi în construcţii – 45, lucrător comercial- 41, muncitor necalificat la ansamblare – 39, agent de pază – 37, operator validare date IT – 33, manipulant mărfuri – 32.

De la începutul anului, 132 de beneficiari de ajutor social au devenit salariaţi

Întrebat ce impact ar putea avea la nivel de judeţ aplicarea noilor modificări legislative ce vizează faptul că aceia care refuză un loc de muncă pierd dreptul la ajutor social, directorul AJOFM Prahova ne-a declarat că, încă de anul trecut, în colaborare cu conducerile primăriilor prahovene, s-au aplicat o serie de reguli ce au vizat în mod special, această categorie de persoane. Astfel, în cazurile în care le-au fost oferite locuri de muncă iar din diferite motive fie au refuzat, fie nu au făcut faţă activităţii pe care ar fi trebuit să o presteze, persoanele în cauză nu s-au mai regăsit printre beneficiarii ajutorului social. Aşa se face că, graţie acestei politici aplicate la nivel de judeţ, susţinute şi de către primari, dacă în anul 2017 erau înregistrate 7.152 de persoane beficiare ale venitului minim garantat, anul acesta numărul este vizibil redus, respectiv de 5.038 de persoane. Pe de altă parte, în ideea integrării pe piaţa muncii, acestei categorii de beneficiari i s-a oferit şansa de a participa şi la diverse cursuri de calificare. Astfel, de la începutul acestui an, 132 de beneficiari de ajutor social au devenit salariaţi, cei mai mulţi – 100 – fiind din mediul rural, angajările făcându-se pe posturi de muncitori necalificaţi, în comerţ, în domeniul confecţiilor etc.