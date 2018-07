Luiza Rădulescu Pintilie

Respectându-se calendarul stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, ieri s-au anunţat rezultatele oficiale înregistrate de absolvenţii de liceu în prima sesiune din 2018 a examenului de bacalaureat. Din păcate, procentul de promovabilitate este mai scăzut decât cel înregistrat anul trecut, atât la nivel naţional, cât şi în Prahova, cu precizarea că judeţul nostru se clasează cu un procent deasupra mediei naţionale, respectiv 68,7% faţă de 67,7%.

Însă 1.480 de candidaţi prahoveni – dintre cei 4.738 prezenţi la susţinerea probelor – au „picat” acest examen, iar trei dintre ei, care au încercat să-l promoveze prin fraudă, au fost eliminaţi. Dintre cele 104 medii maxime de 10 înregistrate la nivel naţional, două sunt din Prahova, fiind obţinute de o absolventă a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti şi de o alta de la Colegiul Naţional „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte. Lucrările candidaţilor prahoveni au fost evaluate într-un centru de corectare din Bucureşti, iar în Prahova s-au corectat lucrări ale candidaţilor din Constanţa. Cele mai bune rezultate la nivelul judeţului au fost înregistrate de absolvenţii Colegiului Naţional „Al.I.Cuza” Ploieşti.

3.255 de candidaţi promovaţi, 1.480 de candidaţi nepromovaţi, 3 candidaţi eliminaţi pentru tentativă de fraudă, procent de promovabilitate de 68,7% – acesta este, pe scurt, tabloul rezultatelor oficiale înregistrate de absolvenţii de liceu din Prahova care au susţinut prima sesiune din acest an a examenului de bacalaureat. Dincolo de cifre se impun câteva consideraţii. Procentul de promovabilitate la nivelul judeţului respectă, din păcate, prin comparaţie cu cel de anul trecut, tendinţa descrescătoare înregistrată la nivel naţional, dar – încă o dată din păcate! – cu o valoare în minus şi mai mare. Astfel, dacă la nivel naţional s-a înregistrat o promovabilitate de 67,7% – cu 5,2% mai puţin decât în 2017 – deşi Prahova e un pic peste media pe ţară, având o promovabilitate de 68,7%, aceasta este cu aproape 10 procente sub propriul rezultatul de anul trecut, când s-a obţinut o promovabilitate de 78,18%. Apoi, trebuie menţionat că acest examen a fost susţinut atât de elevi care au absolvit liceul în promoţia curentă, cât şi de nepromovaţi din promoţii anterioare. Promovabilitatea pentru promoţia curentă este la nivelul Prahovei de 72,58%, fiind însă „trasă” în jos – până la 68,7% – de candidaţii cu vechime în susţinerea acestui examen. Pentru a întregi imaginea de ansamblu, notăm şi că promovabilitatea cea mai ridicată s-a înregistrat la Cluj – 81,14%.

Revenind la Prahova, precizăm că două candidate au reuşit să obţină note maxime de zece la toate probele susţinute, având, ca urmare, şi medii finale de zece. Este vorba despre Irina Elena T. Popescu, de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Ploieşti şi Miruna Georgiana V. Voinea, de la Colegiul Naţional „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte. Pe tranşe de medii, clasamentul arată la nivelul judeţului astfel: medii între 6 (media minimă pentru promovare) şi 6,99 – 660 de medii; între 7 şi 7,99 – 892; între 8 şi 8,99 – 1.070; între 9 şi 9,99 – 631. Primii sub linie, cum se spune, cu medii între 5 şi 5,99, au fost 246 de candidaţi, iar sub cinci – peste 1.200 de candidaţi. Topul liceelor este, în funcţie de procentul de promovabilitate, următorul: Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” Ploieşti (99,52%), Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir” Breaza (99,07); Colegiul Naţional „Nicolae Grigorescu” Câmpina (98,34); Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” Ploieşti (97,21), Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”Ploieşti (97,12). Interesant este, de exemplu, că toţi cei trei candidaţi înscrişi la Colegiul UCECOM „Spiru Haret” să susţină acest examen l-au şi promovat, în procent de 100% !

De reţinut că nota minimă de promovare pentru fiecare disciplină a fost 5, iar media finală pentru promovarea examenului – minimum 6. Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute au avut posibilitatea să depună ieri contestaţii, rezultatele finale, după recorectarea lucrărilor, urmând să fie anunţate luni, 9 iulie. În urma evaluării lucrărilor contestate, nota iniţială obţinută la Bacalaureat se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.Ca urmare, nota acordată la BAC de comisia de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii.

Candidaţii care nu au reuşit să promoveze examenul în această sesiune de vară a bacalaureatului vor putea participa la sesiunea de toamnă. În perioada 10-13 iulie 2018 se va face înscrierea candidaţilor la a doua sesiune a bacalaureatului, iar pe 27 iulie înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe. Prima probă scrisă e programată pe 20 august, la Limba şi literatura română, examenul încheiindu-se pe 23 august, cu o probă scrisă la alegere, iar pe 1 septembrie afişându-se rezultatele, cu posibilitatea depunerii de contestaţii de către cei care vor fi nemulţumiţi.