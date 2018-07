Petre Apostol

După ce a coborât 21 de poziții în clasamentul mondial WTA, săptămâna trecută, ajungând pe locul 87, ca urmare a înfrângerii încă din primul tur la BRD Bucharest Open, unde fusese semifinalistă în 2017, jucătoarea prahoveană de tenis Ana Bogdan (25 ani) a trecut Atlanticul, pentru a lua parte la Cyti Open. Turneul se desfășoară în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington, fiind de categorie International, având premii de 250.000 de dolari, derulându-se pe suprafață sintetică dură.

Pregătind ultimul turneu de Mare Șlem al anului, US Open, de la New York, Ana Bogdan nu a avut mare noroc la tragerea la sorți la întrecerea de la Washington, urmând să se confrunte, în primul tur, cu a patra favorită, rusoaica Ekaterina Makarova. În vârstă de 30 de ani, aflată pe locul 30 mondial, până ieri, sportiva din Moscova nu a mai evoluat de la turneul de la Wimbledon, unde a ajuns până în faza optimilor de finală, eliminând-o, pe parcurs, chiar pe a doua favorită a întrecerii din Marea Britanie, daneza Caroline Wozniacki.

Respectivul turneu a fost, însă, singura competiție din acest an la care Makarova a reușit să depășească turul secund, având 10 victorii în cele 23 de partide disputate în circuitul WTA. În schimb, de-a lungul carierei, aceasta și-a adjudecat trei trofee în turnee WTA, ocupând locul al optulea în clasamentul mondial, în 2015, după ce la US Open 2014 și la Australian Open 2015 a ajuns până în faza semifinalelor – cea mai bună performanță a sa în cadrul turneelor de Mare Șlem.

Makarova a înregistrat, însă, cele mai bune rezultate ale sale în cadrul probei de dublu, la care este campioană olimpică, alături de Elena Vesnina, având, totodată, patru titluri de Mare Șlem în palmares, unul la dublu mixt, alături de brazilianul Brunos Soares, și trei la dublu feminin, împreună cu Elena Vesnina.

De partea cealaltă, Ana Bogdan a reușit 12 victorii în cele 23 de partide disputate anul acesta, sezon în care a atins cea mai înaltă poziție în ierarhia WTA (locul 59), pătrunzând, de asemenea, în Top 100, chiar în debutul anului.

Va fi pentru prima oară când cele două jucătoare se întâlnesc în mod direct în cadrul unui turneu WTA. Câștigătoarea se va confrunta, în turul al doilea, cu învingătoarea dintre Svetlana Kuznetsova (Rusia, locul 128 WTA, săptămâna trecută) și Kristie Ahn (Statele Unite ale Americii, locul 149 WTA, săptămâna trecută).

Principala favorită a turneului de la Washington este daneza Caroline Wozniacki, în vreme ce al doilea cap de serie este favorita țării gazdă, Sloane Stephens.