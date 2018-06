F. T.

În Munții Ciucaș funcționează de puțin timp un releu performant, care ajută atât la îmbunătățirea calității serviciilor de telefonie mobilă în zona montană, cât și la prognozarea cu exactitate a condițiilor meteo.

În legătură cu primul aspect – îmbunătățirea comunicațiilor pe munte – Daniel Banu, șeful Formației Salvamont Cheia – Ciucaș, ne-a precizat faptul că acest releu de retransmisie a semnalului audio, care funcționează grație unor panouri solare, îmbunătățește, într-adevăr, calitatea serviciilor audio și, implicit, ușurează astfel acțiunile de localizare a turiștilor rătăciți de către salvatori.

Turiști rătăciți fie iarnă, fie vară. Dar, când nu este iarnă la munte, câtă vreme, potrivit interlocutorului nostru, în anumite văi, acum la începutul verii astronomice, grosimea stratului de zăpadă ajunge și la 7 metri ?!

Da, un semnal audio recepționat corect și, mai ales, la timp, poate salva o viață, două sau… 99. Nu contează cifra în sine, ci faptul că victima poate fi găsită în timpul cel mai scurt.

Fie vară, fie iarnă, muntele are regulile lui, care nu iartă. Stratul de zăpadă măsoară, în unele văi, după cum ne spunea, chiar ieri, Daniel Banu, chiar și șapte metri. Sub unul dintre acestea se află încă, trupul tânărului alpinist surprins de avalanșă în ziua de 13 ianuarie a acestui an, neputând fi scos de către salvamoniști din cauza faptului că zăpada este tasată.

Dar, pe munte se poate muri nu numai iarna, prins de avalanșă sau surprins de schimbarea bruscă a condițiilor meteo, ci și vara. Din mai multe cauze. Una dinte ele este inconștiența acelora care se aventurează pe munte încălțați ca de oraș sau îmbrăcați ca pentru litoral. Sau sub influența alcoolului, ca la bal. Și, nu în ultimul rând, luând-o de nebuni pe cărări de munte la capătul cărora se cască prăpăstii.



Este și motivul pentru care nu doar salvamontiștii prahoveni, ci și jandarmii montani avertizează aupra riscului la care se expun cei care nu respectă un minimum de reguli atunci când fac pe vitejii și iau munții în piept. Sigur, atât salvamoniștii cât și jandarmii se exprimă elegant atunci când dau sfaturi teribiliștilor; nu “încălțați ca de oraș”, ci „utilizând” expresia „încălțăminte adecvată”, nu „îmbrăcați ca pentru litoral”, ci “echipați adecvat”, nu sub influența alcoolului, ca la bal, ci “se recomandă evitarea băuturilor alcoolice”, nu „luând-o pe cărări de munte de nebuni”, ci „urmați trasele marcate și nu vă abateți de la ele”…

Nu de alta, dar, chiar dacă nu spunem o noutate, muntele nu iartă chiar și dacă releele performante, precum cel din Masivul Ciucaș, ar fi montate din kilometru în kilometru.

Deși… Deși în unele locuri, cum ar fi în masivul Bucegi, un amplificator de semnal pentru rețeaua Vodafone, pentru comunicarea cu turiștii rătăciți, ar fi mană cerească.

În rest, înainte de a ne baza pe “un releu cât pentru o viață, două sau… 99”, pentru a apuca, dacă nu 100 de ani, măcar să nu murim prea devremse, să respectăm, totuși, ceea ce ne recomandă salvamontiștii.