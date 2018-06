Marian Dima

Florin Pârvu – fost internaţional român, acum antrenor la echipa de tineret Henan, în China, s-a aflat printre „ambasadorii” celei mai importante competiţii fotbalistice – Campionatul Mondial, care debutează astăzi în Rusia!

„Chiar dacă China nu este prezentă la această ediţie, cred că rămâne un fel de consumator număr unu în fotbalul mondial privind astfel de evenimente. Cupa Mondială pentru ei este ceva senzaţional, un eveniment de marcă, totul se raportează la acest eveniment, promoţiile comerciale din magazine, emisiunile televizate, totul. Sunt avizi de fotbal, au idoli vedete precum Ronaldo, Neymar, care nu lipsesc din niciun afiş, reclamă. M-am bucurat că am făcut parte dintr-un astfel de program – avanpremieră la mondial, am participat la câteva concursuri demonstrative, pe teme fotbalistice, inclusiv o „probă practică”, pot spune că m-am simţit foarte bine, a fost distractiv” – povesteşte Pârvu, pe care-l aşteaptă însă provocări profesionale importante. „Ne pregătim cu echipa din Henan de un turneu important, care debutează la finalul lunii iunie. Suntem calificaţi din regiunea noastră, sper la o comportare bună, la medalii, pe acest final de sezon, pentru că în iulie îmi expiră contractul. Am primit deja ofertă pentru un nou angajament, voi vedea ce decizie iau” – spune Pârvu, care aştepta şi un „semn” de la Petrolul. „Ştiu că va veni ziua când voi antrena şi eu la Ploieşti, mai devreme sau mai târziu, pentru că acesta rămâne unul dintre obiectivele mele, Petrolul fiind echipa mea de suflet”.